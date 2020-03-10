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YUNA-2020: стали відомі перші переможці Національної музичної премії

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.03.2020 - 11:52
YUNA-2020: стали відомі перші переможці Національної музичної премії
MARUV під час отримання нагороди YUNA-2020 (фото: прес-служба)

Статуетку за «Кращий електронний хіт» забрала MARUV

9 березня у Києві відбулося урочисте нагородження переможців у перших чотирьох номінаціях Національної музичної премії YUNA 2020. У категорії «Найкращий хіп-хоп хіт» переміг дует alyona alyona та Alina Pash з композицією «Падло». Статуетку за «Найкращий електронний хіт» забрала MARUV за трек «Siren Song». У номінації «Інший формат», яка була введена оргкомітетом у 2019 році, перемогла співачка ЛУНА. А статуетку «Найкращий менеджмент артиста» вручили MONATIK Corporation. Імена переможців у інших 13 категоріях буде оголошено 24 березня у київському Палаці «Україна».

«YUNA в черговий раз розтрощила міф про те, що переможці премії це кожного року "на манежі одні й ті ж", – прокоментував Павло Шилько, генеральний продюсер премії. – У трьох із чотирьох номінацій переможці отримали статуетки вперше. Ані alyona alyona, ані ЛУНА, ані MONATIK Corporation ніколи ще не перемагали на YUNA».

YUNA-2020: стали відомі перші переможці Національної музичної премії

MARUV

YUNA-2020: стали відомі перші переможці Національної музичної премії

Ірина Монатік

YUNA-2020: стали відомі перші переможці Національної музичної премії

Ольга Лаптєва і Фагот

Традиційно відповідальним за проведення голосування і підрахунок голосів став гарант чесності премії та багаторічний партнер престижної музичної нагороди Grammy – компанія Deloitte Ukraine. Під час нагородження Директор департаменту аудиту Deloitte в Україні Маргарита Поступаєва передала конверти з іменами переможців оргкомітету YUNA. Оголосили перших лауреатів 2020 року та вручили нагороди генеральний продюсер премії Павло Шилько, володар нагороди «За особливі досягнення в музиці» Фагот, директор з розвитку премії Ігор Панасов, ведуча NRJ Маша Виноградова, маркетинг-директор Concert.ua Дмитро Чінь, генеральний директор Plastics Ukraine Іренеуш Дерек та співзасновник і регіональний директор ORBI Group Давид Хаджишвілі.

Гостями нагородження стали номінанти премії, артисти, селебріті та експерти премії: MARUV, MOZGI, YUKO, LAUD, KHAYAT, DILEMMA, Morphom, MOTANKA, SINOPTIK, Фагот (ТНМК), Ірина Федишин, Маша Виноградова, Ірина Монатик, Аліна Шуфрич, Андрій Безкровний, Morris та інші.

YUNA-2020: стали відомі перші переможці Національної музичної премії

KHAYAT

YUNA-2020: стали відомі перші переможці Національної музичної премії

LAUD

YUNA-2020: стали відомі перші переможці Національної музичної премії

Morris

YUNA-2020: стали відомі перші переможці Національної музичної премії

YUKO

YUNA-2020: стали відомі перші переможці Національної музичної премії

Роман Мединський і Павло Шилько

Нагадаємо, 9-а церемонія вручення премії YUNA 2020 відбудеться 24 березня у Палаці «Україна». Організатори вже розповіли, що серед артистів, чиї виступи глядачі побачать на церемонії, – MONATIK, MELOVIN, MARUV, дует Alina Pash & KRUTЬ і Артем Пивоваров. А ведучим церемонії стане шоумен Володимир Остапчук.

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