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До ювілею Ірини Білик: GROSU дала нове звучання хіту 90-х!

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.04.2020 - 12:05
До ювілею Ірини Білик: GROSU дала нове звучання хіту 90-х!
GROSU (фото: прес-служба)

Гросу підкреслила, що її багато пов'язує з Білик

Співачка GROSU представила авторську інтерпретацію знаменитої пісні Ірини Білик “Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.”. Дату презентації нового кліпу й пісні обрано невипадково. Саме в цей день, 6 квітня, свій ювілей святкує народна артистка України Ірина Білик.

— Нас дуже багато що пов’язує. Ірочка, можна сказати, відкрила мені дорогу до шоу-бізнесу та подарувала багато гарних пісень. Я приготувала сюрприз на честь її дня народження. Це особлива пісня, свого часу вона викликала багато суперечок. Я не шукаю легких шляхів — і тому дала нове життя саме цієї композиції, розповіла Аліна.

Над новим звучанням “Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.” працювала команда, яка створила хіти “VOVA”, “Грязные танцы”, “Арестован”.

GROSU - Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И. (16+)

На офіційному YouTube-каналі співачки паралельно відбулася прем’єра mood-відео.

— Мені, людині, яка не вживає жодних наркотичних речовин, було досить складно показати в кліпі іншу реальність. Чим закінчилася моя спроба доторкнутися до одного з головних питань, що гостро стоять у сучасному світі, дивіться в моєму новому відео, додала GROSU.

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Новини України Ірина БіликАліна Гросу
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