"Я біля зірки": Тіна Кароль розповіла, як стала родичкою Ірми Вітовської

Відео: (youtube.com/Світське життя)

Популярна українська співачка Тіна Кароль складається в родинних стосунках з відомою актрисою. Про це розповіла сама артистка в інтерв'ю Каті Осадчій, розповідається в "Світського життя".

Кароль зізналася, що перебуває в тісних стосунках з Ірмою Вітовською. Як виявилося, рідний брат співачки є чоловіком сестри акторки Ірми Вітовської. Але за словами Кароль вони зустрічаються не часто, тому що у всіх різні графіки.

Також співачка згадала, як сватала брата Станіслава з сестрою Ірми Вітовської, Наталею.

"Я пам'ятаю, як ми їх сватали. Ми приходили просити вийти заміж Наташу, сестру Ірми за Стасіка, мого брата. Ми прийшли всією сім'єю просити, щоб вони погодилися віддати свою квіточку", - зазначила Кароль.

Тіна Кароль / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

Як зауважила артистка, сватання було серйозне, з усіма традиціями, а з Ірмою Вітовською вони зараз в тісних відносинах.

"Я навіть шукала по дому, немає гарбуза ніде. Ми в тісних відносинах, і я її прихильниця, ще коли вона грала в "Лесі і Ромі". Я постійно дивилася по телебаченню цей серіал і коли я сьогодні бачу цю справжню Ірму часом за столом, то думаю: "О, я біля зірки", а вона мені те ж саме говорить", - зізналася Тіна.

Відомо, що багато родичів іноді не користуються, а навпаки намагаються віддалитися від своїх зіркових рідних, щоб просто не користуватися прізвищем, однак брат Тіни Кароль не соромиться прізвища сестри, але і не користується цим.

"Я розумію, що такий ніби фантом Тіни Кароль тисне на нього. І в суспільстві він не може бути тим, ким хоче, він завжди повинен думати через призму мого імені. Я йому за це дуже вдячна і розумію, наскільки це складно бути братом Тіни Кароль, а не Станіславом Ліберманом", - зазначила співачка.

Раніше Тіна Кароль поділилася трьома складовими особистого щастя.

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Відео: (video.rbc.ua)