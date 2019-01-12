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"Я була в шоці": KAZKA назвала головні досягнення 2018 року

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.01.2019 - 17:15
"Я була в шоці": KAZKA назвала головні досягнення 2018 року
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Співаки розійшлися в думках

Виконавці популярної української групи KAZKA зізналися, що вважають особистим досягненням кожного у 2018-му році. Про це повідомляє "Фокус".

Так, Олександра Зарицька вважає особистою перемогою в 2018-му перший сольний концерт, який відбувся 1 червня. За її словами, вона "пережила величезне хвилювання й одночасно щастя". Зірка стверджує, що це був один з найщасливіших днів у житті.

&quot;Я була в шоці&quot;: KAZKA назвала головні досягнення 2018 року

Фото: instagram.com/kazka.band

"Я ніколи не думала, що на наш концерт може прийти так багато людей. До цього у нас вже були виступи, але найчастіше не сольні. Перший сольник став для нас як для групи дуже важливим досвідом. Коли побачила, як люди аплодують протягом всього концерту, я, якщо чесно, була в шоці", - сказала вона.

У той же час Дмитро Мазуряк заявив, що вважає головною перемогою отримання премії M1 Music Awards.

"А для мене особливою подією стала премія M1 Music Awards, де нас відзначили в двох номінаціях — "Хіт року" та "Прорив року", - підкреслив він.

Відео: KAZKA — ПЛАКАЛА (YouTube/KAZKA)

При цьому Никида Будаш стверджує, що рік для нього видався дуже інтенсивним.

"Було багато несподіваного, у тому числі перемог: це і музична премія Yuna, і M1 Music Awards. Але, мабуть, найдивнішим для мене, як і для Саші, стала кількість глядачів, які приходили на наші концерти", - сказав він.

Нагадаємо, що українці вже склали свій рейтинг фаворитів на Національному відборі Євробачення 2019. Хто ці люди, можете дізнатися, прочитавши статтю.

Крім того, один з конкурсантів вже визначився з піснею для участі в конкурсі і презентував її слухачам.

Весь список учасників пісенного конкурсу вже опублікований, в ньому, як новачки, так і ті, хто пробував свої сили на минулому Нацвідборі.

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