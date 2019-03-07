"Я ридала": голлівудський актор засмутив Регіну Тодоренко в Дубаї

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зробила фото на 148-му поверсі відомого хмарочосу Бурдж-Халіфа

Популярна телеведуча Регіна Тодоренка, яка відправилася в ОАЕ з робочих питань та з метою відпочити і набратися сил, розповіла про прикрий випадок, що трапитися з нею у Дубаї. Дівчина піднялася на хмарочос Бурдж-Халіфа і, як на зло, розминулася з голлівудським актором Уіллом Смітом. Про це вона написала у Intagram-акаунті.

Зірка "Орла и решки" дуже засмутилася і буквально розридалася. Якщо б Регіна встигла піднятися на пару годин раніше, то доленосна зустріч обов'язково би відбулася. Втім, навіть без Сміта ведуча виглядала біля панорамного вікна висотки досить непогано. Вона позувала в легкій довгій сукні-халаті темно-синього кольору з квітковим принтом і кросівках. Волосся знаменитості було зібрана ззаду, а кілька пасом випущені на обличчя.

"Дубаї. Можна з'їздити на Burj Khalifa. До речі, я ридала крокодилячими сльозами, так як вчора розминулася із Will Smith. Адже він теж був на 148-му поверсі хмарочоса, але на пару годин раніше", - написала вона.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Також Регіна поцікавилася, чи бували її шанувальники у Дубаї. Підписники охоче ділилися своїми враженнями, не забуваючи залишати компліменти телеведучій.

"Красуня на фоні краси!", "Ти дуже гарна і добра", "Образ круть!", "Регіна, дуже красива фотографія!", "Красуня. І сукня мені подобається", "Шикарна", "Дуже красивий кадр", "Регіна, як завжди на висоті!", "Класна", "Неймовірно красива", - відзначали фоловери.

Раніше Регіна Тодоренко дала слушні поради, як зробити переліт з дитиною безпечним та максимально комфортним.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко спантеличила підписників, поставши перед ними у вільній сукні, що викликало чутки про другу вагітність.