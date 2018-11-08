"Я не робот": Лобода розповіла, як почуває себе після операції

Фото: Світлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

Співачка відверто розповіла про свої переживання

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка активно будує свою кар'єру в Росії, розповіла про те, як почуває себе після операції і чому вона потрапила в лікарню. Про це співачка повідомила під час інтерв'ю для Андрія Малахова.

Світлана Лобода зізналася, що, коли у неї з'явилися різкі болі в животі, вона не надала їм значення і просто випила таблетку знеболюючого.

"А потім від різкого болю я втратила свідомість. У всіх був шок. В холодну машину швидкої допомоги сіла і плачу. Плачу від того, що мені себе шкода. Це, звичайно, дуже боляче", - розповіла співачка.

Її екстрено госпіталізували і прооперували. Операція пройшла благополучно. Артистка розповіла, що тепер буде ретельніше вибудовувати свої графіки.

"Я зрозуміла, що я не робот. Це стало знаком, щоб я переоцінила свої цінності. Тепер я хочу так вибудовувати свій графік, щоб не існувати, а жити", — заявила Світлана Лобода.

Розповідаючи про свою операцію і про те, що їй довелося пережити, коли її екстрено везли в лікарню, вона не змогла стримати сліз.

Також Світлана Лобода розповіла про свою маленьку доньку Тільду, яка народилася в травні цього року в США.

"У неї блакитні очі. Великі, великі очі. У неї ірокез. Ми всією сім'єю сміємося. Моя Малявочка завжди на стрьомі. Вона весь час посміхається і дуже смачно пахне", - розповіла артистка.