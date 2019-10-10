"Я дуже проста людина": Аліна Гросу висловилася на тему оголення на сцені

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Гросу не підтримує крайності

Співачка Аліна Гросу випустила новий довгоочікуваний кліп на пісню "Луна". До речі, під час зйомок співачка ледь не загинула! Ну а самі зйомки проходили у воді, завдяки чому відеоряд вийшов досить "еротичний". За лаштунками концерту "Музична платформа" (який канал "Україна" покаже 12 жовтня в 23:00) артистка розповіла про своє ставлення до відвертих образів на сцені.

На сцену "Музичної платформи" Аліна Гросу вийшла вперше, а для виступу вибрала одну зі своїх найбільш хітових пісень – "Вова".

Мої стилісти можуть усе відкрити, але в цьому образі, є момент, де я кажу промову… Це дуже стримана жінка, майже "монашка". Звісно, це відголоски того образу, який був у кліпі, але насправді я дуже проста людина. І зараз є досить багато людей, які хочуть оголитися на сцені, та я, в першу чергу, буду «оголяти» душу, а вже потім щось інше", – зізналася Аліна Гросу.

На думку артистки, яка нещодавно вийшла заміж, стриманість та скромність – риси, які залежать виключно від виховання:

"Дуже багато і заміжніх жінок випускають кліпи досить провокаційні. Мені здається, що жінка може залишатися гарною і сексуальною, і коли вона мама, дружина. Але коли це занадто сильно, то вже негарно".

Крім того, Аліна додала, що прикладом ідеальної жінки для неї є власна мама, яка протягом багатьох років огортає родину теплом і турботою.

"Мама навіть зараз мені щось передає – або пудру якусь, по-дівочі, або борщ… Вона дуже старається! А я зараз намагаюсь допомагати батькам, як можу, адже вони мені дуже багато дали", – говорить артистка.

Також на "Музичній платформі", яку канал "Україна" покаже 12 жовтня о 23:00, запалять популярні українські артисти – Alyosha, Сергій Бабкін, Tayanna, Alekseev, MELOVIN, Олександр Пономарьов, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL та ін.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу оголила розкішний бюст перед об'єктивом чоловіка. Співачка позує в ефектному чорному платті в паєтках.

Також до цього Аліна Гросу показала унікальні кадри з весілля. У мережі з'явилося відео!