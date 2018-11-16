"Я перетворився в Казкаря": Костянтин Томільченко про нове шоу, роботу в Cirque du Soleil та сім'ю

Фото: Костянтин Томільченко (прес-служба)

Костянтин Томільченко і Олександр Братковський розповіли про роботу в тандемі

Костянтин Томільченко став відомим завдяки роботі як член журі шоу "Танцюють всі!", ведучий "Україна має талант", режисер-постановник шоу "Х-фактор" і "Танцюють всі!", режисер-постановник переможного номери Джамали на Євробаченні 2016 і номери Melovin'a на Євробаченні 2018, а також режисер-постановник першого в Україні 3D мюзиклу "Барон Мюнхгаузен", казкового 3D-шоу "Вартові Мрій" і мультижанрового шоу "Дім таємничих пригод", після створення яких його запросив співпрацювати знаменитий Cirque du Soleil

LITE поспілкувався з режисерами-постановниками шоу Костянтином Томільченко і Олександром Братковським про те, куди варто піти з сім'єю цієї зими, про роботу в тандемі, участь в America's Got Talent, сім'ю і про багато іншого.

Костянтин, Олександр, зараз ви працюєте над створенням нового зимового 3D-шоу на ВДНГ. Назвіть кілька причин, чому його варто обов'язково подивитися цієї зими.

Олександр: Це дуже світла, повчальна і правильна історія, яку я вважаю обов'язковою для сімейного перегляду. Вона, в першу чергу, про сімейні цінності, про любов і повагу, про те, що потрібно цінувати кожен момент і бути уважними один до одного. І, звичайно ж, завдання шоу подарувати віру в чудо, як дітям, так і дорослим!

Костянтин: Перш за все, в цьому шоу важлива історія. Вона про взаємини дітей і батьків, тому вона зачепить почуття і змусить задуматися про важливе, про глибокі сімейні речі. А по-друге, більше нічого не залишається робити, треба йти! (сміється) Хочеться, щоб в нашому житті з'явилися якісь свята не тільки на словах, але й на ділі. Глядачі мають прийти, побачити "Winterra. Легенда казкового краю" і повірити у диво. Так уже повелося, що я перетворився в Казкаря, а казки відбуваються тільки в королівстві Winterra.

Фото: Костянтин Томільченко і Олександр Братковський (прес-служба)

Довго ваша команда думала над назвою шоу? Як воно розшифровується, і які ще були варіанти, якщо не секрет?

Костянтин: У нас був довгий пошук та багато варіантів, наприклад, "Мороз", "Феланда" та інші. Але саме "Winterra" сподобалася практично всій команді. Тільки я, чесно кажучи, спочатку не розумів цю назву. Просто довірився колегам. І тепер розумію, що не дарма – я вірю, що це якраз те, що ми так довго шукали.

"Winterra" – це якийсь край, вигадана країна, де панує зима – winter. Terra – це земля з латини. В результаті такої компіляції вийшло казкова і загадкова назва.

Скільки часу в день ви проводите на локації? Виходить достатньо часу приділяти родині, друзям, відпочинку? Як його проводите?

Олександр: Зараз катастрофічно мало часу на себе, а весь свій вільний час я намагаюся приділяти дружині, яка зараз зайнята в телевиробництві (вона керівник великого телевізійного проекту), і у неї теж дуже мало часу Про те, щоб поїхати кудись, наприклад, на риболовлю, зараз мова взагалі не йде. Ми з Костею всі сили і час витрачаємо на шоу, так як результат для нас дуже важливий.

Костянтин: Працюючи над креативним проектом, завжди хочеться зробити його краще, а значить потрібно приділити більше часу. "Winterra. Легенда казкового краю" - це вже 4-е наше шоу, яке повинно бути краще попередніх. Ти постійно думаєш, як його покращити, навіть коли ти не на репетиції, все одно в голові питання: "А як би то або це зробити?"

Але все ж я трохи частіше намагаюся не забувати про свою улюблену сім'ю, і в цьому році я приділяю їй більше уваги. Так вийшло, що я захворів, довгий час лежав вдома і був поряд з рідними. Добре, що у нас є хореограф-постановник Макс Пекний і другий режисер Саша Братковський, прекрасна команда артистів, які дуже допомагають і беруть на себе частину роботи. Вони справно виконують всі і допомагають шоу відбутися.

А взагалі, у вільний час ми з сім'єю намагаємося виїхати на природу, очиститися духовно і перезарядитися. Я як можна частіше граю з дочкою, вона мене багато чому вчить.

А на репетиції дружина з дочкою не приходили?

Костянтин: Приходили один раз, подивилися. Складно, звичайно, репетирувати: Уляша постійно біжить до мене, і закінчується репетиція. Коли вона поруч, я стаю татом і "я – режисер" йде в бік.

Костянтин, ви один з найвідоміших режисерів-постановників в Україні. Багато приходить пропозицій про співпрацю? За яким принципом ви обираєте з яким проектом працювати?

Костянтин: Для мене цінне, щоб мене чули, як режисера. Я попередньо спілкуюся з продюсерською групою, адже мені важливо розуміти, довіряють мені, ми співпадаємо у видіннях. Це перша сторона медалі. Друга – на яких умовах ми будемо це робити. Зараз найважливіший фактор для мене – це час. На жаль, в нашій країні є дуже мало місць, де відбуваються гучні та знакові події, де можна розігнатися з масштабами та цікавими ідеями. Я вважаю, що концерт-хол ВДНГ – це те місце, де відбувається все вище перераховане.

Костянтин, ви працювали режисером Cirque du Soleil. Як у вас вийшло отримати цю посаду? Що дав вам, як фахівцю, цей досвід?

Костянтин: Cirque du Soleil я порівнюю з виходом у відкритий космос, попаданням на іншу орбіту. Я можу точно сказати, що в космосі ти розумієш, що там все по-іншому, це інший світ. І я побачив його, а тепер намагаюся втілити все тут. Звичайно, в межах можливого. Те, як працює менеджмент цирку, як відбувається піврічна постановка шоу – це дуже цікаво. Я спілкувався з хлопцями тут, намагався передати і втілити той досвід. Побачивши це своїми очима, я зрозумів, як це працює. Мені доводилося спостерігати за Мішелем Лапрайзом – головним режисером Cirque du Soleil – як він працює з артистами, з продюсерською групою, з постановниками. З іншого боку, шоу на сцені ми ставимо і репетируємо 2 місяці, а у Cirque du Soleil на це витрачається від чотирьох до 6 місяців! Це теж важливо враховувати!

Нечасто українці потрапляють на зарубіжні талант шоу і ще рідше - збирають там схвальні відгуки публіки та суддів. Костянтин, Олександр, як ви вважаєте, за рахунок чого вам вдалося виділитися на America's Got Talent.

Олександр: Нову технологію, знайому глядачам по шоу America's Got Talent, ми почали розробляти 1,5 року тому в холодному ангарі в Києві. Зібралися три компанії: Red Rabbit Entertainment (ми з Кісток), Profi і Front Pictures. Процес був запущений на творчих засадах. Хлопці з Front Pictures раніше вже показували свою графіку на America's Got Talent, їм і в цьому році подзвонили і покликали. Ми навіть не відправляли заявку, тільки відео-замальовку за запитом одного з 5-ти продюсерів шоу, і нам відповіли: "Карт-бланш у вас, ми вас запрошуємо. Розробляйте ідею". Позитивний і навіть захоплений відповідь продюсера став для нас каталізатором закінчити всі ескізи, створені «на колінах».

Це інноваційна історія, тому при підготовці першого номера, ми йшли шляхом проб і помилок, багато не відразу виходило, іноді навіть хотілося все кинути, але ми не здавалися протягом року. Формат отримав назву "Антигравитишоу", а кращі напрацювання та досвід, який ми придбали на America's Got Talent, ми використовуємо і при підготовці шоу "Winterra".

Костянтин: Це шоу потрапило в формат "талантів". Цікаво було вперше відчути себе учасником, а не продюсером. В принципі, наш результат участі в America's Got Talent всім відомий: три кімнати, півфінал – і ми дуже задоволені ним.

Чи складно працювати в тандемі з Костянтином Томільченко?

Олександр: Тут все гранично просто: якщо б нам з Кісток було некомфортно, ми б вже давно не працювали.

Фото: Костянтин Томільченко і Олександр Братковський (прес-служба)

А вам, Костянтине?

Костянтин: Саша дуже відповідальна людина, більш відповідальний, ніж я, пунктуальний, у нього в голові багато інформації, і всю її він контролює, чому я не можу похвалитися. Я в нашому тандемі – мотиватор, а Саша – двигун. Це особисто моє відчуття. А Саша насправді, напевно, думає: "Останні роки ледве терплю його, треба розлучатися. Так він бездарний людина, я його тягну за собою" (сміються).

Як ви розподіляєте обов'язки і зони відповідальності між собою? Чи є у вас певні правила роботи і спілкування під час творчого процесу?

Олександр: Ми по черзі намагаємося хворіти: минулого тижня – Костя, позаминулого – я (сміється). Будь-яка робота в партнерстві — це складно, адже потрібно у всьому знаходити компроміси, періодично йти на поступки. Чесно кажучи, творчі погляди у нас відрізняються, але, я вважаю, що це тільки підсилює наш тандем з професійної точки зору.

Хто щось робить краще, хтось гірше. Наприклад, Костя краще варить борщ, а у мене вареники краще виходять (сміється). насправді, Костя дуже талановитий хореограф і в наших постановках він був не тільки режисером, але і ставив танцювальні номери. В цьому плані мені теж з ним дуже комфортно, адже я не ставлю хореографію. А в цілому, я вважаю нашу співпрацю плідною та творчим.

Костянтин: Дійсно у нас бувають дискусії, але ми намагаємося їх вирішувати. Ми знайшли один одного людини, який нас доповнює, який може додати щось нове до спільного бачення.

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