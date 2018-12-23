"Я вже награвся": Потап відверто висловився про Каменських

Відео: Потап про Насті Каменських (Youtube-канал/Світське життя)

Популярний український шоумен співак і продюсер Потап висловився про конкуренцію з Настею Каменських. Про це він розповів Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Ти знаєш, всі хотіли б, щоб ми з Настею були суперниками. Але ми на такому рівні, що всі досягнення Насті – мої досягнення, а всі мої досягнення – її досягнення. Я вже награвся в ці ігри, я виграв всі призи. Досить Потапа і Винника, тому що у мене друга хвиля популярності, тому що тепер мене люблять жінки у віці, ну і всі інші", - сказав він.

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Більш того, Потап розповів, що його часто впізнають на вулицях.

"Мене зустрічають біля магазину і кажуть: "Потап, ми вас так любимо", - підкреслив він.

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Раніше ми писали, що Потап пожартував над своєю колегою Тіною Кароль, зробивши пікантне фото з її зображенням.

Співачка не залишилася в боргу. Тіна Кароль оригінально відповіла Потапу на його кумедний ролик анонсу дев'ятого сезону шоу Голос країни, в якому репер трудиться в спортзалі під хіт "Здатися ти завжди встигнеш".