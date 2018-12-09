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"Я починаю": Кумейко показала, як виглядає "ідеальний день для поцілунків"

Lite » Зірки 09.12.2018 - 10:28
"Я починаю": Кумейко показала, як виглядає "ідеальний день для поцілунків"
DJ NANA. Фото: instagram.com/anastasia_domination

Співачка зізналася, що буде відповідати шанувальникам взаємністю

Популярна українська виконавиця і DJ Анастасія Кумейко, яка раніше зізналася, що хоче піти на концерт Валерія Меладзе, поділилася з шанувальниками відвертим фото і розповіла, чому субота є ідеальним днем для гри в "пляшечку". Відповідний знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Субота, ідеальний день для поцілунків. Пограємо в пляшечку? Пиши у коментарях і я відповім тобі взаємністю. Я починаю", - йдеться у підписі.

&quot;Я починаю&quot;: Кумейко показала, як виглядає &quot;ідеальний день для поцілунків&quot;

Фото: Анастасія Кумейко про суботу (instagram.com/anastasia_domination)

Звернемо увагу, що на самому знімку Кумейко позує у відвертій сукні з глибоким вирізом, а також пляшкою віскі. При цьому пост виконавиці викликав справжній фурор в коментарях.

"Принцеса", - сказав користувач Мовсум Байрамов.

"Це взагалі вищий пілотаж", - підкреслив юзер Олексій Ісаєв.

"І для хорошого віскі теж ідеальний", - уточнив користувач Олексій Султанов.

&quot;Я починаю&quot;: Кумейко показала, як виглядає &quot;ідеальний день для поцілунків&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/anastasia_domination)

Нагадаємо, раніше Dj NANA заявила, що завжди звертала увагу на "поганих хлопців" в школі.

Dj NANA розповіла, як поборола комплекси.

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