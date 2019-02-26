"Я люблю їжу": Слава Камінська поділилася чесним фото в купальнику

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка з сім'єю насолоджується відпочинком в ОАЕ

Учасниця групи "НеАнгели" і мама двох дітей Слава Камінська, яка зараз разом з родиною відпочиває на теплому узбережжі ОАЕ, не побоялася поділитися в мережі чесним фото своєї фігури в купальнику. Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також зробила відверте зізнання.

За словами співачки, вона дуже любить смачно поїсти і саме тому не може похвалитися ідеальною фігурою в цій відпустці. Однак фото все ж зробила - на ньому Камінська позує в зеленому бікіні, кепці і сонцезахисних окулярах.

"Як би мені не хотілося бути стрункою, але я люблю їжу. Фото в купальнику - це не моє в нинішній поїздці. Прес у мене завжди був стабільний)))) тому поки тільки так, для галочки", - підписала кадр виконавиця.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Багато підписників відзначили, що їй гріх скаржитися, так як у неї все одно відмінна фігура. Деякі зізналися, що у них така ж проблема - через любовідо їжі ніяк не вдається домогтися бажаних форм.

"Славочка, враховуючи двох дітей - у вас фігурка вогонь і взагалі ви класснааяяя";

"Чудова фігура ))))";

"Як можна бути такою худою і писати що не струнка";

"Так у Вас класна фігура!";

"Мені б таку фігуру, ееех...";

"Слава, ви красуня. ваш організм переніс двоє пологів, та ви Багыня з такою фігурою";

"Слава, дозвольте запитати, а хто ж тоді стрункий якщо це не ви???";

"Така ж проблема, як би не хотілося бути стрункою))) обжерливість в моєму випадку на висоті", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

В той час, як Слава Камінська відпочиває в ОАЕ, її колега по дуету "НеАнгелы", Вікторія Смеюха полетіла на Балі. Вона з задоволенням насолоджується єднанням з природою і ділиться надихаючими фото.

Раніше Слава Камінська замилувала мережу фотопідбіркою стильних family look'ів. На знімках співачка з сином та донькою позує в однакових спортивних костюмах.