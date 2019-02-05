"Я клялася і божилася": Слава з "НеАнгелів" не встояла перед спокусою в Грузії

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Співачка показала, що змусило її пожертвувати стрункою фігурою

Українська співачка і учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська розповіла про те, що змусило її відійти від принципів і пожертвувати стрункою фігурою під час поїздки в Грузію. Про це вона написала на сторінці в Instagram.

Артистка зазначили, що не могла не спокуситися справжніми хінкалі і навіть взяла участь у майстер-класі по їх приготуванню і, звичайно, ж продегустували своє творіння. Відео власних кулінарних експериментів вона показала шанувальникам.

"Я клялася і божилася, що буду їсти один салат і навіть взяла з собою форму, для спорту – очікування. Але реальність виявилася іншою. Навіть я при всьому своєму бажанні бути у формі, їм з ранку до вечора. Сьогодні у нас був майстер-клас з приготування найсмачніших хінкалі, і, зрозуміло, довелося їх утилізувати за допомогою свого рота", - поділилася вона з підписниками своїми враженнями.

Також Слава зазначила, що радить всім відвідати гостинну Грузію і особисто оцінити її красу, а також традиційну кухню.

Шанувальники Слави тут же кинулися обговорювати не тільки її кулінарні здібності, але і як завжди оригінальний образ – неординарну і екстравагантну шубку і яскраву в'язану шапку. Знайшли і ті, хто щиро дивувався, як співачці вдається не відмовляти собі в гастрономічних задоволеннях і, при цьому, вражати стрункими формами.

"Ви сама чарівність! Відпочивайте і не переживайте, в Україні все повернеться в форму", "Слава, ну це Ви погарячкували з налаштуваннями про дієту, прямуючи в таку країну. як Грузія... Це просто нереально... Там стільки смакоти і спокус", "Як у тебе виходить бути в шикарній формі і при цьому дозволяти ласощі?", "Ось що значить руки з того місця ростуть", - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)

Нагадаємо, що на Українському тижні моди 2019 Слава Камінська з'явилася в стильному образі і відвідала показ своєї подруги і дизайнера Ельвіри Гасановой.

До речі, Слава Камінська викликала ажіотаж фотосетом в нижній білизні, показавши свої стрункі вигини.

Раніше Слава з гурту "НеАнгели" підкорила мережу знімком в екстравагантному образі, зібравши врожай компліментів.