"Я думав, нас просто вб'ють": Комаров розповів, як брав інтерв'ю у бразильського наркобарона

Відео: (youtube.com/Світське життя)

Нещодавно популярний ведучий, автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров повернувся з небезпечної подорожі. Як зізнається сам мандрівник, коли він брав інтерв'ю у місцевого наркобарона, він думав, що в Бразилії його вб'ють. Про це він розповів в інтерв'ю Каті Осадчій, передає "Світське життя".

Комарів зізнався, що особливо хвилювався при зустрічі з місцевим наркобароном, так як йому погрожували по щонайменше з п'яти пістолетів.

"Це була одна з найбільш ризикованих подорожей. Наприклад, перед тим як ми брали інтерв'ю у наркобарона, під'їхав мотоцикл, і його пасажир дістав пістолет і направив прямо на мене. Я, ясна річ, опустив телефон, мені сказали йти за цими бандитами. Вони їхали і весь час тримали пістолет, направлений на мене. З часом ми прибули у двір фавели (нетрі в містах Бразилії – прим. ред.) і на мене направили відразу п'ять цих пістолетів. Під збройним прицілом нас завели за кут, де ми і зустріли цього наркобарона. І він сказав: "вітаю, ми можемо починати інтерв'ю", — згадує Комарів.

Дмитро Комаров / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

Він також розповів про те, як живуть у Бразилії прості люди.

"Я думав, чесно кажучи, що нас просто вб'ють, тому що поняття не мав, хто ці люди. Я питаю: "а можна було нас якось більш доброзичливо зустріти?". Він каже: "ні, ти на такій території, де діють такі правила. Це реальність". Тобто уявіть: діти грають у футбол, жінки роблять зачіски в перукарнях, ходять, гуляють люди, звичайний район, звичайне життя. Але кожен третій чоловік з автоматом і пістолетом, а кокаїн продається просто на розкладках по 2,5 долара за 1 грам", — поділився ведучий.

Бандити в Бразилії / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

Нагадаємо, що Комаров розповів, що Ізаура хотіла б жити в Карпатах.

Також відомий ведучий назвав три міста, які має відвідати кожен українець.

Відео: (video.rbc.ua)