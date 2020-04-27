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Взяти на замітку: 44-річна Міла Йовович розкрила секрет бездоганної шкіри

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.04.2020 - 17:32
Взяти на замітку: 44-річна Міла Йовович розкрила секрет бездоганної шкіри
Мілла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Актриса ділиться секретами краси і молодості

Міла Йовович славиться своєю невгамовністю. Знаменита актриса, а також щаслива дружина і турботлива мама знайшла нове захоплення – вона зайнялася вирощуванням зелені і овочів. Своїм садом популярна красуня настільки пишається, що не раз демонструвала його в особистому мікроблозі. За словами Мілли, це не тільки відмінне хобі для заспокоєння нервів, але і чудова можливість почастувати родных екологічно чистими продуктами.

Взяти на замітку: 44-річна Міла Йовович розкрила секрет бездоганної шкіриВзяти на замітку: 44-річна Міла Йовович розкрила секрет бездоганної шкіриВзяти на замітку: 44-річна Міла Йовович розкрила секрет бездоганної шкіри

Мілла показала своє хоюи (фото: instagram.com/millajovovich)

Кілька годин тому Йовович підготувала новий пост про своє хобі. Вона показала свій міні-город: горщики з паростками різних культур, які зірка пізніше планує висадити в землю. «Всього лише трохи садівництва по вихідним. У мене є налаштований світильник для кімнатних рослин, де я починаю вирощувати насіння, це дуже весело. В останні кілька тижнів я садила трави та деякі чудові сорти томатів сімейної реліквії, які тільки-тільки проростали. Сьогодні я пересаджувала деякі з цих саджанців у великі горщики, щоб вони стали сильнішими, перш ніж садити їх на вулиці», – повідомила шанувальникам актриса.

Примітно, що Мілла з задоволенням вступає в листування та обговорює з шанувальниками їх успіхи у цій справі. Так, багато з них просять у актриси ради, як краще висаджувати насіння, запитують, які сорти вона використовує, і ставлять багато запитань по темі. Мілла відповідає практично всім, докладно описуючи свій досвід.

Взяти на замітку: 44-річна Міла Йовович розкрила секрет бездоганної шкіри

Зірка обожнює свій город (фото: instagram.com/millajovovich)

До речі, теми між фанатами і 44-річною красунею вийшли далеко за межі городу. Так, на заголовному фото нової галереї Мілла постала з бездоганним тоном обличчя, злегка підведеними олівцем очима і яскраво нафарбованими губами. Тому фолловери не могли не відзначити, як чарівно виглядає знаменитість. «Це твій нормальний вигляд для садівництва? Ось це так!» – пишуть вони. «Хахаха. Не зовсім, Просто вирішила додати трохи гламуру, так як дуже втомилася від сидіння вдома», – відповіла Міла.

Взяти на замітку: 44-річна Міла Йовович розкрила секрет бездоганної шкіри44-річна зірка виглядає відмінно (фото: instagram.com/millajovovich)

«Чудова! Крім дивного серця, прекрасної сім'ї і відмінної генетики, що ти робиш, щоб залишатися такою прекрасною і молодою?», – не втрималася інша ж послідовниць. Актриса не стала робити таємниці зі своєї б'юті-рутини і відповіла досить розгорнуто: «Добре виглядати дійсно допомагає трохи косметики. Але я також п'ю більше ста унцій води кожен день». Пізніше вона розповіла і про те, як доглядає за шкірою. «Я дійсно люблю вмиватися з маслом шипшини вранці і використовувати ph-збалансований засіб вечорами», – поділилася Мілла, розкривши також улюблене засіб для зволоження: суперсиворотку відомого бренду.

Взяти на замітку: 44-річна Міла Йовович розкрила секрет бездоганної шкіри

Взяти на замітку: 44-річна Міла Йовович розкрила секрет бездоганної шкіриВзяти на замітку: 44-річна Міла Йовович розкрила секрет бездоганної шкіри

Коментарі до посту актриси (фото: прінтскрін instagram.com/millajovovich)

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Новини України актрисаМилла Йовович
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