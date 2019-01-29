"Погляд прямо в душу": Тіна Кароль підкорила ніжним фото без макіяжу

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка супроводила знімок мудрою цитатою з книги

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка відзначила день народження на репетиції Голосу країни, зачарувала своїх шанувальників новим фото. На чорно-білому знімку, опублікованому в Instagram артистки, вона зображена без макіяжу і пронизливо дивиться прямо в камеру.

При цьому гра світла і тіней створює цікавий ефект, виділяючи обличчя Тіни.

"Ми відповідальні за тих, кого приручили (с) Сент-Екзюпері", - підписала публікацію зірка цитатою з "Маленького принца".

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в захват від цього фото і особливо відзначили красиві і виразні очі Кароль, якими вона ніби заглядає прямо в душу.

"Занадто ідеальна малятко";

"Така ніжна...";

"Як ніби заглянули в душу";

"Але цей погляд просто... готова дивитися в ці очі вічно";

"Так і віє ніжністю... Як же заворожує цей погляд прямо в душу. Спасибі, Тіночка, за те, що ти така справжня і щира, як на фото, так і в житті";

"Ця магічна краса. Така справжня....";

"Прекрасне фото.....просто, без пафосу і мішури! Просто принадність", - пишуть фани артистки в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль на свій день народження здійснила дитячу мрію. Тіна вирішила розкрити секрет, і зізналася, що зустріла свято за полярним колом і власними очима побачила неймовірну північне сяйво.

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