"Погляд чоловіка безцінний": Регіна Тодоренко оголилася і приголомшила Топалова

Співак пообіцяв з'явиться в кадрі разом з дружиною і сином в її авторському шоу

Российский певец и муж популярной ведущей Регины Тодоренко позабавил сеть совместным оригинальным фото. Пикантный снимок музыкант опубликовал на странице в Instagram.

В кадре Регина соблазнительно улыбается на камеру, распахивая перед Владом плащ. Оголенное плечо и ножки намекают на то, что под верхней одеждой не должно ничего быть. Об этом же говорит удивленный и ошарашенный взгляд мужа знаменитости, который не может оторвать глаз от провокативной жены.

"Скоро! "Пятница с Региной, Регина Тодоренко и я! И наш сын. Скоро вы все узнаете и увидите! Ееееее!!! Будет смешно и интересно", - пообещал артист.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники пришли в восторг от такой новости, пожелав поскорее увидеть малыша пары, которого, кстати, назвали Михаилом, хоть звездные родители и долго держали его имя в секрете. Конечно же, они оценили по достоинству и оригинальный кадр.

"Фото супер. Тоже такое хочу", "На этом шоу папа, мама и сынишка. Сам Бог повелел Вам спеть дуэтом. Ждем", "Взгляд мужа бесценен", "Смотрит на жену как мартовский кот", "Вы супер. Ждем Вас семья в полном составе", "Вы такие классные. Берегите друг друга", - писали комментаторы.

Напомним, что Регина Тодоренко честно призналась в недостатках внешности, анонсировав новые выпуски шоу "Мейкаперы".

Ранее Регина Тодоренко рискнула показать себя без макияжа и пошутила над собственным преображением с помощью косметики.

Видео: РБК-Украина