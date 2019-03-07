"Вистражданий сезон": Регіна Тодоренко вибачилася перед чоловіком

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча порадувала шанувальників анонсом нового випуску авторської програми "П'ятниця з Регіною"

Відома телеведуча, молода мама і зірка тревел-шоу "Орел и решка" Регіна Тодоренко, яка зараз працює і відпочиває з сином в ОАЕ, анонсувала вихід нового сезону авторського шоу "П'ятниця з Регіною". Першою гостею випуску, який з'явиться на YouTube-каналі програми 8 березня, стала російська співачка Олена Темнікова. Промо-ролик можна подивитися в Instagram Тодоренко.

Ведуча зізналася, що новий сезон дався їй нелегко. Його особливістю стало те, що знімали передачі вдома у Регіни та її чоловіка, російського співака Влада Топалова, перед яким вона вибачилася за такий поворот подій. Регіна зауважила, що це були вимушені заходи, інакше вона нічого б не встигла.

На відео телеведуча та її зіркова гостя спілкуються на досить відверті теми, починаючи від материнства, і закінчуючи подробицями особистого життя.

"Коли у тебе маленький чоловічок, ти просто не розумієш, що з ним робити", - зізналася Олені молода мама Тодоренко. "Світ перестає існувати, коли є мультик і дитина", - відповіла їй артистка.

Шанувальники телеведучої заявили, що з нетерпінням чекають нових випусків програми з зірковими гостями та вже передчувають цікаві інтерв'ю.

"Клас-клас. "Студія" супер! Приємно дивитися. Дуже чекаємо випуск", "Відмінно знімати вдома! І робота тобі, і сім'я поряд", "Яка Ви, Регіна, розумниця і красуня", "Дуже крута задумка знімати вдома. У вас сила і натхнення!", "Вау, Темнікова, дуже хочу подивитися цей випуск... І не тільки", - повідомили коментатори.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про прикрий випадок, який трапився з нею в Дубаї і завадив зустріч із зіркою світового рівня.

До речі, Регіна Тодоренко показала фото з дитиною, викликавши питання у шанувальників.