"Вийшло красиво": дочка Добкіна "засвітилася" в прозорій сукні

Відео: Алла Добкіна про відверту сукню і стосунки з батьком (Youtube-канал/Світське життя)

Дочка скандального нардепа Михайла Добкіна "засвітилася" в прозорій сукні вперше після пологів. Також вона розповіла про зміни у стосунках з батьком. Про це вона розповіла Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Єдина примірка була тільки вчора, тому як є. Раніше я не могла залишити його, бо годувала. Мені складно виїжджати з дому. Але мені здається, вийшло красиво. Не знаю, напевно мені пощастило з чоловіком. Він вселяє в мене впевненість", - сказала вона.

Більш того, Алла Добкіна розповіла, як з народженням дитини змінилися її стосунки з батьком.

Скриншт з відео (Youtube-канал/Світське життя)

"Дідусь у нас крутий. Він у ньому просто розчинився. Постійно приїжджає, гостюет, грається з онуком", - підкреслила вона.

При цьому, за словами дівчина, спершу вона збиралася народжувати в Україні, однак потім передумала.

"Все дуже просто – у мене є лікуючий лікар. Перед цим я робила в нього операцію, тому довіряю йому. Збиралася народжувати в Україні, але ближче до пологів усвідомила, що хочу народжувати у нього", - сказала вона.

Скриншт з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Як раніше писав Styler, один з депутатів "Опозиційного блоку" Михайло Добкін образив українську співачку Тіну Кароль.

Нагадаємо, що в соцмережах користувачі активно тролять її батька за створення нової партії.

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