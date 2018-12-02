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"Вышло красиво": дочь Добкина "засветилась" в прозрачном платье

Lite » Звезды 02.12.2018 - 12:35

Видео: Алла Добкина об откровенном платье и отношениях с отцом (Youtube-канал/Светская жизнь)

Дочь скандального нардепа Михаила Добкина "засветилась" в прозрачном платье впервые после родов. Также она рассказала об изменениях в отношениях с отцом. Об этом она рассказала Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Единственная примерка была только вчера, поэтому как есть. Раньше я не могла оставить его, потому что кормила. Мне сложно выезжать из дому. Но мне кажется, вышло красиво. Не знаю, наверно мне повезло с мужем. Он вселяет в меня уверенность", - сказала она.

Более того, Алла Добкина рассказала, как с рождением ребенка изменились ее отношения с отцом.

&quot;Вышло красиво&quot;: дочь Добкина &quot;засветилась&quot; в прозрачном платье

Скриншт из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

"Дедушка у нас крутой. Он в нем просто растворился. Постоянно приезжает, гостюет, играется с внуком", - подчеркнула она.

При этом, по словам девушка, сперва она собиралась рожать в Украине, однако потом передумала.

"Все очень просто – у меня есть лечащий врач. Перед этим я делала у него операцию, поэтому доверяю ему. Собиралась рожать в Украине, но ближе к родам осознала, что хочу рожать у него", - сказала она.

&quot;Вышло красиво&quot;: дочь Добкина &quot;засветилась&quot; в прозрачном платье

Скриншт из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Как ранее писал Styler, один из депутатов "Оппозиционного блока" Михаил Добкин оскорбил украинскую певицу Тину Кароль.

Напомним, что в соцсетях пользователи активно троллят ее отца за создание новой партии.

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