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Не виходили з номера три дні: Маша Єфросиніна зробила інтимне зізнання про чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.05.2020 - 17:36
Не виходили з номера три дні: Маша Єфросиніна зробила інтимне зізнання про чоловіка
Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча зізналася, як подолала кризу у стосунках

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв – приклад міцної, згуртованої сім'ї. Але досягти такого взаєморозуміння у відносинах ведучій вдалося не відразу – за цим стоїть величезна робота, включаючи трансформації себе. У відвертому інтерв'ю для програми "Ходять чутки" Маша розповіла, що сімейну кризу їй вдалося подолати завдяки якісному сексу і роботі над собою.

Маша вважає секс найважливішою складовою стосунків чоловіка і жінки. Вона навіть зробила інтимне зізнання про те, що насолоджуватися близькістю сповна змогла лише після народження дочки Нани. Тоді ведуча схудла до 58 кг і почала подобатися сама собі.

"Я стояла перед дзеркалом у ванній, гладила плоский живіт, тонкі ноги, і зрозуміла, що я себе хочу. В ту ніч вперше випробувала вагінальний оргазм. Я зрозуміла, що це безпосередньо пов'язано з тілом - собі подобатися", - зробила інтимне зізнання Маша.

Не виходили з номера три дні: Маша Єфросиніна зробила інтимне зізнання про чоловіка

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим (instagram.com/mashaefrosinina)

На підйомі почуттів перші пару років шлюб теледиви і бізнесмена був безхмарним, але коли вони зіткнулася з серйозною кризою у стосунках, то зрозуміли, що потрібно шукати рішення проблеми. Пара навіть роз'їхалася на рік. Тоді Тимур і Маша стали раптово сумувати один зп одним.

"У нас було багато розмов про всі образи, невисловлені штуки, плюс ми змінилися обоє. Він зайнявся спортом, привів себе в порядок, я перестала відчувати ментальну залежність від чоловіка. І фізично стала смувати - щодо запахів, дотиків, по сексу. Це було дуже смішно, але коли ми вирішили зустрітися, ми відразу переспали. Ми не виходили з номера в готелі три дні", - згадує свій досвід Маша.

Не виходили з номера три дні: Маша Єфросиніна зробила інтимне зізнання про чоловіка

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим (instagram.com/mashaefrosinina)

Потім пара почала зустрічатися знову, ведуча порівняла їх роман зі сценарієм фільму "Любов і голуби". Вони навіть вирішила разом займатися духовною практикою - кундаліні йогою.

Ведуча зазначає, що інтимне життя після 30 і 40 стає навіть краще і більш насиченим, якщо працювати удвох над своїми стосунками. Крім того, з віком Тимур і Маша стали виглядати так, як їм хочеться, а чоловік перетворився для теледіви візуально абсолютно в її сексотип. Звичайно, в парі трапляються і сварки, але ведуча вважає, що вони можуть бути на користь.

Не виходили з номера три дні: Маша Єфросиніна зробила інтимне зізнання про чоловіка

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим (instagram.com/mashaefrosinina)

"Любити один одного - не означає не сваритися. Тому ми і сваримось, і кричимо. Головне - не мовчати і не носити це все в собі", - вважає Маша.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна поділилася своєю думкою про бодіпозитив.

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Автор: Lite

Теги Новини України Маша Єфросиніна
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