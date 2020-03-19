Не витримала б таку славу: Оля Полякова розповіла про свій шлях до успіху

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля не шкодує, що так довго йшла до успіху

Сьогодні Оля Полякова збирає стадіони. Її графік розписаний на роки вперед. При такій популярності можна спокійно підхопити зіркову хворобу, але співачка перехворіла нею ще на початку кар'єри. Про це Полякова розповіла в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Оля Полякова не приховує, що на своєму шляху до успіху зіткнулася з чималими труднощами, але рада, що її успіх настав правильний час.

«Я ставала зіркою протягом 15 років, і за ці роки у мене було всяке: і нервові зриви, і відчуття, що життя дуже несправедливе до мене, - зізналася Оля Полякова. - Я думала: «Ось чому ці нещасні дурепи співають в телику, а я, така талановита, сиджу на дивані?»

За словами співачки, їй довелося зробити дуже велику роботу над собою, щоб поміняти думку до того, що відбувається. До того ж Оля Полякова багато працювала в професійному плані.

«Я зовсім не шкодую, що такий успіх, як сьогодні, не відбувся у моєму житті 15 років тому, - сказала співачка. - Тому що я б тоді не витримала таку славу. Це серйозне випробування мідними трубами. Я тепер дівчинка доросла, вже свідома, і тому мені зараз вже не страшно переживати успіх, я адекватно на нього реагую. Мені це подобається. Я дуже довго прагнула до нього».