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"Ви мені лестите": струнка Маша Єфросиніна забавно потролила хейтерів

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.10.2019 - 10:36
"Ви мені лестите": струнка Маша Єфросиніна забавно потролила хейтерів
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча продемонструвала відмінне почуття гумору

Маша Єфросиніна - справжній приклад для багатьох жінок, адже 40-річна ведуча постійно захоплює своїм почуттям стилю, ефектними образами і витонченою фігурою. Крім того, у неї чудове почуття гумору, що дуже допомагає у житті і на роботі, та і шанувальникам піднімає настрій. Так, нещодавно артистка поділилася кумедною історією про свого чоловіка Тимура Хромаєва. А новим фото в своєму Instagram Маша дала відповідь хейтерам, які дорікають їй зайвою худорбою і високим зростом, порівнюючи з вішалкою.

Єфросиніна опублікувала кадр, на якому зображена в стильному образі - бордових брюках і гірчичного кольору піджаку в дрібну клітку, а також сріблястих туфлях на підборах. Теледіва тримається рукою за вішалку для одягу, поставивши також на неї одну ногу.

"Дами, які називають мене вішалкою, ви мені сильно лестите ..." - з гумором прокоментувала знімок Марія.

&quot;Ви мені лестите&quot;: струнка Маша Єфросиніна забавно потролила хейтерів

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі відразу ж почали запевняти ведучу, що вона просто приголомшливо виглядає і дуже красива, а ті "дами" їй просто заздрять.

  • Це у них жаба
  • Мабуть краща з кращих
  • Відмінне почуття гумору
  • А я в захваті
  • Виглядаєте просто чудово
  • Я Вас обожнюю
  • Якщо і вішалка, то дуууже красива
  • Вони заздрять
  • бі я Хотіла бути такою вєшалкою
  • Ну і дури... Я б хотіла бути такою шикарною "вішалкою"
  • Машенька ви дуже ніжна і красива
  • Маруся сама найкраща, плюнь на цих дам

&quot;Ви мені лестите&quot;: струнка Маша Єфросиніна забавно потролила хейтерів

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розговорилася про вінчання з чоловіком. "Я думаю, що нам треба трохи часу, і ми це обов'язково зробимо", - пообіцяла ведуча.

Раніше Маша Єфосиніна задалася важливими питаннями на тему відносин між батьками і дітьми.

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Новини України Маша Єфросинінаведущая
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