Згадала молодість? Седокова зважилася на кардинальну зміну іміджу

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Фанати раді новим змінам

Відома українська співачка Анна Седокова, яка зараз знаходиться в Каліфорніі, США, шокувала фанатів новою фотографією. На знімку дівчина зображена з яскраво-рудим волоссям. Фотографія опублікована в профілі артистки в соціальній мережі Instagram.

Артистка змінила колір при використанні графічного редактора, щоб дізнатися, наскільки її фанатам подобається яскравий колір. Виходячи з відповідної реакції, ймовірно, Седокова прийме рішення про те, чи варто настільки радикально міняти імідж. До речі, на початку своєї кар'єри Анна Сєдокова вже перефарбовувалася в рудий і була відома як "руда з ВІА Гри".

"Так чи ні?" — написала Седокова у підписі до світлини.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Більшість з фанатів Сєдокової позитивно відповіли на зміни в зовнішності артистки, проте багатьом здалося, що яскравий відтінок не йличить артистці. Деякі, озираючись на середньовічні стереотипи, за кольором волосся в жартівливій формі назвали артистку відьмою, проте в цілому яскраво-рудий відтінок був оцінений позитивно.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/annasedokova

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Нагадаємо, що Анна Седокова не стала брати зимову відпустку, і розповіла чому не сумувати з цього приводу, назвавши три кумедні причини.

Крім того, українська співачка похвалилася покупкою житлової площі в російській столиці. У неї тепер є власна квартира в Москві.

Нагадаємо, раніше Анна Седокова відверто розповіла про особисті трагедії.

Відео: РБК-Україна