ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Згадала молодість? Седокова зважилася на кардинальну зміну іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2019 - 18:27
Згадала молодість? Седокова зважилася на кардинальну зміну іміджу
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Фанати раді новим змінам

Відома українська співачка Анна Седокова, яка зараз знаходиться в Каліфорніі, США, шокувала фанатів новою фотографією. На знімку дівчина зображена з яскраво-рудим волоссям. Фотографія опублікована в профілі артистки в соціальній мережі Instagram.

Артистка змінила колір при використанні графічного редактора, щоб дізнатися, наскільки її фанатам подобається яскравий колір. Виходячи з відповідної реакції, ймовірно, Седокова прийме рішення про те, чи варто настільки радикально міняти імідж. До речі, на початку своєї кар'єри Анна Сєдокова вже перефарбовувалася в рудий і була відома як "руда з ВІА Гри".

"Так чи ні?" — написала Седокова у підписі до світлини.

Згадала молодість? Седокова зважилася на кардинальну зміну іміджу

Скріншот поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Згадала молодість? Седокова зважилася на кардинальну зміну іміджу

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Більшість з фанатів Сєдокової позитивно відповіли на зміни в зовнішності артистки, проте багатьом здалося, що яскравий відтінок не йличить артистці. Деякі, озираючись на середньовічні стереотипи, за кольором волосся в жартівливій формі назвали артистку відьмою, проте в цілому яскраво-рудий відтінок був оцінений позитивно.

Згадала молодість? Седокова зважилася на кардинальну зміну іміджу

Згадала молодість? Седокова зважилася на кардинальну зміну іміджу

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/annasedokova

А вам сподобався новий колір волосся Анни Сєдокової? Проголосуйте!

 

Нагадаємо, що Анна Седокова не стала брати зимову відпустку, і розповіла чому не сумувати з цього приводу, назвавши три кумедні причини.

Крім того, українська співачка похвалилася покупкою житлової площі в російській столиці. У неї тепер є власна квартира в Москві.

Нагадаємо, раніше Анна Седокова відверто розповіла про особисті трагедії.

Відео: РБК-Україна

Тренд сезону: Дорофєєва приміряла ультрамодний образ Топ-10 трендів 2019 року за версією Pinterest
Новини України Ганна Сєдоковаимиджстильприческа
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся