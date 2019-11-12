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З посмішкою: Влад Яма висловився про конфлікт з Лесею Нікітюк

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.11.2019 - 10:36
З посмішкою: Влад Яма висловився про конфлікт з Лесею Нікітюк
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Суддя Танців з зірками зробив зізнання про зміни в житті

Результати дванадцятого прямого ефіру шоу Танці з зірками 2019 викликали чимало суперечок в мережі. Один і суддів проекту Влад Яма відразу після чвертьфіналу вирішив поспілкуватися з підписниками у прямому ефірі на сторінці в Instagram і відповісти на їх запитання. Так, фоловерів цікавили не тільки пристрасті на головному майданчику країни, але і спосіб життя хореографа. Не обійшлося і без питання про Лесю Нікітюк, адже в минулому році Влад не шкодував критики для ведучої.

Суддя Танців з зірками 2019 зізнався, що не вболіває за жодну з пар, а навіть якщо б і мав фаворитів, то не сказав би про це вголос. Якщо говорити про 12-й випуск, то Влада вразив квікстеп Анни Різатдінової і Олександра Прохорова.

На каверзне запитання, чи сниться йому Леся Нікітюк, Влад заявив, що про участь теледіви у шоу у нього залишилися тільки приємні спогади.

З посмішкою: Влад Яма висловився про конфлікт з Лесею Нікітюк

Фото: Влад Яма і Леся Нікітюк (instagram.com/vladyama_official)

"Згадую завжди з приємною посмішкою. Підготовку танців згадую. Мені здається, все було класно!" - зауважив хореограф.

Також суддя Танців з зірками 2019 проговорився про те, що відмовився від м'яса і відчуває себе чудово.

"Живу без м'яса 13 днів. Рибні продукти їм, м'ясні – ні. На подив, не дуже-то й тягне. Поступово відбуваються зміни у голові. Якщо раніше до тренажерного залу я був впевнений, що треба (і тренер рекомендував) їсти м'ясо обов'язково, то зараз я спокійніше до цього ставлюся", - запевнив він.

З посмішкою: Влад Яма висловився про конфлікт з Лесею Нікітюк

Фото: Влад Яма і Леся Нікітюк (instagram.com/vladyama_official)

Від молочних продуктів тваринного походження Влад відмовився досить давно і не через проблем зі здоров'ям, а тому що це був його свідомий вибір.

"Молочку перестав вживати досить давно. Молоко кокосове, мигдальне. Якщо є можливість – це набагато корисніше", - запевнив він.

Що стосується спорту, то в тренажерному залі хореографа можна побачити не кожен день – він поєднує тренування з пробіжками.

З посмішкою: Влад Яма висловився про конфлікт з Лесею Нікітюк

Фото: Влад Яма з тренером Андрієм Хмицким (instagram.com/vladyama_official)

"Якщо розумію, що просиджу весь день, вранці намагаюя пробігти 5-7 км", - розповів Яма.

Раніше Влад Яма розповіла про перше побачення з майбутньою дружиною Ліліаною і зізнався, як розтопив серце красуні.

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