Слідом за мамою: 2-річна дочка Кім Кардашьян підкорює мережу незвичайною красою

Кім Кардашьян з донькою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка зачарувала шанувальників

Кім Кардашьян не може надовго залишити користувачів мережі без милих фото своїх дітей. Цього разу головною героїнею поста 39-річної зоряної мами стала молодша з 4-х дітей – малятко Чикаго. Дівчинка вже встигла отримати славу наймилішої і найбільш симпатичної дівчинки зі знаменитої династії. Правда, користувачі підозрюють, що її краса частково – результат б'юті-експериментів невгамовної Кім. Тим не менш, коли нове фото Чі-Чі, як ніжно називає малу Кім, з'являється в мережі, на дівчинку обрушується лавина компліментів.

Нове фото Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

Новий кадр зроблений під час сніданку – Чикаго сидить навпроти тарілки з макаронами і піцою, вся измазанная їжею. Дівчинка посилає в камеру повітряний поцілунок, точно як її знаменита мама. «Настрій кожного дня», – написала Кім під чарівним фото. Доньку він одягла в блакитне і зробила їй два хвостики. Фанати не стали мовчати, побачивши таку милу картину.

«Вона просто маленький ангел», «О боже, це личко! Люблю її дуже сильно», «Найбільш гарненька в світі», «Милашка», «Така солодка», «Така неймовірно мила», «Чудова», «Виглядає, як маленька Кім», «Принцеса Чі-Чі», «Твоя дівчинка дуже мила»...

Кім і Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, раніше Кім виклала в мережу свої фото з юності, на яких позує в компанії подруги. Потрібно визнати, юна зірка соцмереж і її діти виглядають дуже схожими. Особливо син Сейнт і Чикаго, як не раз зазначала сама знаменитість.