"Завжди непросто": Ані Лорак вразила мережу нескінченним гардеробом

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка виділила цілу кімнату для зберігання величезної кількості взуття та одягу

Не розгубитися серед великої кількості концертного гардеробу і нічого не забути – завдання не з простих. У цьому зізналася співачка Ані Лорак, опублікувавши в Instagram-акаунті знімок серед безкінечних стелажів з взуттям.

Артистка сидить на підлозі і тримає в руках білу пухнасту шубу, в якій виходить на сцену під час свого масштабного шоу "Діва". Позаду неї на полицях красується незліченна кількість різноманітного взуття – від затишних тапочок до чобіт на високому каблуці.

"Завжди непросто збирати валізи. Треба все передбачити і нічого не забути. Завтра в тур!" - заявила артистка, яка нещодавно анонсувала масштабне турне зі своїм грандіозним шоу.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники виконавиці оцінили її незліченні багатства і зізналися, що самі не проти опинитися в подібній кімнаті. Деякі навіть поспівчували артистці, адже серед такого розмаїття дійсно дуже легко розгубитися.

"Дивлячись на твій гардероб... Тобі точно не просто!", "Мрія, а не гардероб", "Ось це взуття!", "Кароліна, скільки у тебе взуття - це мрія будь-якої дівчини!", "Клас! Таємна мрія кожної жінки", "Ось це гардероб!", "Який приємний робочий момент, вдалого туру!", "Ех, скільки краси в одному місці", - писали вражені коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

В "сторіз" знаменитість також прочинила завісу таємниці і показала ще більше своїх скарбів. У короткому ролику вона тягнеться і дістає з верхньої полиці босоніжки на високому каблуці.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

До речі, Ані Лорак спантеличила мережу фото з кінозалу. На знімку вона сидить серед крісел з поп-корном в руках в гордій самоті і просить порадити їй захоплюючий фільм.

Раніше Ані Лорак розбурхала фанів мальовничим і затишним зимовим фото з каблучкою на безіменному пальці, викликавши суперечки про швидку зміну сімейного статусу відразу після розлучення.

Відео: РБК-Україна