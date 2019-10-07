"Завжди так ходи": Потап в образі "українського шейха" розпалив мережа

Потап – великий експериментатор, причому, як в підході до музики, так і стосовно іміджу. У минулому році він шокував шанувальників кольоровою бородою, регулярно змінює образи, не боячись екстравагантних і яскравих аутфитів, але тепер постав перед ними в абсолютно новому амплуа – спрвжнього шейха! Відповідне фото з'явилося на сторінці продюсера в Instagram.

Репер надів східний білосніжний довгий халат і традиційний головний убір – хустку гутра зі спеціальним джгутом-обідком ікалом. Судячи з локації, він перебуває у залі очікування аеропорту.

"Щось буде... Щось нове наближається", - підписав репер інтригуючий кадр.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Прихильники помітили, що Потап незвично гладко поголений. Комусь здалося, що йому, навпаки, не вистачає бороди, інші визнали образ гармонійним і дуже правдоподібним і почали жартувати з цього приводу.

Навіть син Софії Ротару, Руслан Едокіменко висловився з цього приводу: "Завжди так ходи". Мішель Андраде також оцінила перевтілення свого продюсера. "Льоша", - написала вона і супроводила коментар смайлами.

Льоша, ти нэпэрэвэршэный

В нашому метро. Але навіщо так виголений?

Ти таки був в минулому житті шейхом

Голитися не треба було

НК тепер є шейх Абарпатапам

А вам йде

Аааа! дуже крутий образ

Мені одному довелося придивлявся, хто це?

Ну вилитий шейх

Українська шейх

Скріншот коментарів

Раніше Потап і Настя Каменських вирушили на романтичну прогулянку по осінньому лісі. Вони повели незабутній час разом.

Нагадаємо, що Потап чесно висловився про стосунки з екс-дружиною Іриною Горовий.