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"Завжди так ходи": Потап в образі "українського шейха" розпалив мережа

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Репер пообіцяв шанувальникам зробити сюрприз

Потап – великий експериментатор, причому, як в підході до музики, так і стосовно іміджу. У минулому році він шокував шанувальників кольоровою бородою, регулярно змінює образи, не боячись екстравагантних і яскравих аутфитів, але тепер постав перед ними в абсолютно новому амплуа – спрвжнього шейха! Відповідне фото з'явилося на сторінці продюсера в Instagram.

Репер надів східний білосніжний довгий халат і традиційний головний убір – хустку гутра зі спеціальним джгутом-обідком ікалом. Судячи з локації, він перебуває у залі очікування аеропорту.

"Щось буде... Щось нове наближається", - підписав репер інтригуючий кадр.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Прихильники помітили, що Потап незвично гладко поголений. Комусь здалося, що йому, навпаки, не вистачає бороди, інші визнали образ гармонійним і дуже правдоподібним і почали жартувати з цього приводу.

Навіть син Софії Ротару, Руслан Едокіменко висловився з цього приводу: "Завжди так ходи". Мішель Андраде також оцінила перевтілення свого продюсера. "Льоша", - написала вона і супроводила коментар смайлами.

  • Льоша, ти нэпэрэвэршэный
  • В нашому метро. Але навіщо так виголений?
  • Ти таки був в минулому житті шейхом
  • Голитися не треба було
  • НК тепер є шейх Абарпатапам
  • А вам йде
  • Аааа! дуже крутий образ
  • Мені одному довелося придивлявся, хто це?
  • Ну вилитий шейх
  • Українська шейх

Скріншот коментарів

Раніше Потап і Настя Каменських вирушили на романтичну прогулянку по осінньому лісі. Вони повели незабутній час разом.

Нагадаємо, що Потап чесно висловився про стосунки з екс-дружиною Іриною Горовий.

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