Майже всі: Влад Топалов раптово проговорився про переїзд

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак показав, чим займається вдома на карантині

Влад Топалов, поки Регіна Тодоренко працює, взяв на себе обов'язки і перебуває на карантині з синочком Михайлом. Тато і син весело проводять час. Так, вони разом навіть роблять ранкову зарядку, грають і розважаються. Правда, Влад вже почав скаржитися на те, що встиг переробити всі обов'язки по дому і навіть наочно показав, чим займається під час самоізоляції, а попутно проговорився про те, що затіяв переїзд!

Так, співак показав, як зосереджено і дбайливо перебирає і розкладає дитячі речі і показав частина дитячої.

"Признавайтесь, вже все що можна було перебрати, розібрали?" – поцікавився він у шанувальників.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Менеджер російських зірок, включаючи Влада Топалова, Ніна Пономарьова відповіла під постом артиста.: "Абсолютно все", а співак, в свою чергу, поділився новиною: "Ми теж майже все. Правда, задумали переїзд". "Чула про переїзд. Терпіння вам, це нелегко", - сказала піар-менеджер.

Скріншот коментарів

Підписники артиста зізналися, що встигли кілька разів навести в квартирі грунтовний порядок і похвалили хазяйновитого Влада.

Влад, ви супер! Поважаю Вас і Регіну!

Влад, ти молодець успіхів і бажаю тобі міцного здоров'я. Успіхів. Цікаво, у тебе щось нове

Роботи на рік карантину з маленькими дітьми. Мені здається можна прибирати і перебирати речі дитячі нескінченно

Звичайно, по кілька разів. А Ви?

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про важливість ролі батька у вихованні малюка і навіть привела факти на користь свого твердження. Вона показала миле домашнє фото чоловіка і сина.