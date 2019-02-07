"Всі рівні": Джамала зі сміливим декольте про свої критерії вибору на Нацвідборі

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зізналася, що ще не чула пісні всіх конкурсантів

Відома українська співачка Джамала і суддя Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення 2019 Джамала, яка нещодавно розповіла скільки витратила часу на підготовку для виходу в світ, зізналася, що їй буде дуже складно вибрати гідного конкурсанта, який отримає право представляти Україну в Ізраїлі. Про це вона написала в Instagram.

Артистка показала шанувальникам пікантний знімок, на якому позує в досить відвертій для себе образі. На зірці біла блузка без рукавів з екстремальним декольте, а в якості своєрідного акценту виступає зав'язаний на одне плече широкий пояс в смужку.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Виконавиця зазначила, що непростим моментом є вміння відокремити особисте ставлення до конкурсанта від його творчої презентації на сцені Нацвідбору, адже з багатьма учасниками вона по роду діяльності знайома особисто, а це ускладнює вибір. Також артистка зізналася, що ще не чула всі конкурсні композиції, але склад сильних і різнопланових артистів, які прийдуть поборотися за перемогу, її дуже радує.

"Сьогодні 100 днів до початку Євробачення 2019, яке в цьому році буде проходити в Ізраїлі, в Тель-Авіві. А вже в цю суботу стартує наш Нацвідбір! Скажу чесно, ще не слухала всі конкурсні пісні, але дуже рада, тому що у нас знову дуже цікавий, по-справжньому музичний склад учасників від винахідливих Brunettes Shoot Blondes і театральних ЦеШо до танцювальної MARUV і багатьох інших. Я вже в приємному хвилюванні і очікуванні суботнього ефіру", - підкреслила вона.

Джамала закликала глядачів не оцінювати виконавця, а сконцентруватися на його пісні, адже європейська публіка буде обирати фаворита саме за цим критерієм.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Буде непросто, тому що з кожним з артистів ти зустрічатимеш на різних майданчиках, любиш і поважаєш їх творчість. Але в цьому конкурсі всі рівні, не грає ролі ні стаж, ні кількість премій та минулих заслуг. Виходячи на сцену конкурсу, ти повинен бути готовий до повного обнулення. Хочу звернути вашу увагу! Дуже важливо, щоб ви вболівали і голосували не просто виконавця, а саме за пісню. Ви повинні абстрагуватися від особистої симпатії і побачити цього виконавця або групу на європейській сцені. Це відповідально, адже ми обираємо пісню, яка прозвучить від України! А ви вже слухали пісні? Що скажете?" - поцікавилася вона.

Шанувальники з задоволенням почали ділитися власними думками, а багато з них заявили, що також не познайомилися ще з конкурсними треками всіх конкурсантів і чекають прямого ефіру.

"Чесно кажучи, всіх не слухала, але дуже вболівати за добре виконану пісню", "Пісні цікаві, але не всі є форматом для Євробачення. Однак Ваша пісня, Джа, теж була не форматна, але це не завадило перемогти. Бажаю успіху кожному учаснику", "Я не слухала. Хочу всіх побачити і почути разом. В одному настрої. Вірю, що так голосувати буду об'єктивно і без озирання на минулі симпатії", - наголошують коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що Джамала зачарувала стильним і лаконічним образом в костюмі від українського бренду FLOW THE LABEL, в якому з'явилася на Українському тижні моди.

До речі, нещодавно Джамала представила новий потужний сингл Solo, написаний спільними зусиллями номінантів на Греммі.

Відео: РБК-Україна