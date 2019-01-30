"Все почалося з бажання": дружина Миколи Тищенко расскрыла секрети схуднення

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Алла Барановська поділилася тонкощами схуднення на відпочинку

Чарівна дружина українського ресторатора і головного українського "ревізора" Миколи Тищенко Алла Барановська, яка розповіла про звороті відпочинку в Таїланді, продовжує публікувати спокусливі пляжні фото з відпустки. У своєму Instagram-акаунті вона розповіла, як худне на курорті і до яких хитрощів їй доводиться вдатися.

Екс-модель зазначає, що на відпочинку худнути непросто, адже на курорті підстерігає багато спокус. Наприклад, вона може дозволити собі поласувати пастою, але її рятує величезне бажання позбавитися від зайвих кіло, а також спеціальні косметичні засоби і доведеною ефективністю.

"Привіт 57кг. Зізнаюся, продовжувати роботу над фігурою на відпочинку дуже складно. Але я намагаюся. Іноді грішу пастою. Але секретні кремікі, скрабики і вправи працюють. А починалося все з величезного бажання прибрати обвислий живіт 6 місяців тому. В'ялості майже не залишилося! До літа обіцяю натяки на кубики", - заявила вона.

Також Алла зізналася, що її зріст становить близько 172-175 см, принаймні, таким він був, коли бізнесвумен вчилася в десятому класі, і пояснила, що саме це питання лідирує за популярністю в її мікроблозі.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Підписники прийшли в захват не тільки від купальника дружини Миколи Тищенко, але і від її стрункої фігури і сміливості, з якою вона відкрито розповідає про своє перевтілення і схуднення.

"Алло, ви бомбезний, молодець!", "Яка у вас гарна фігура!", "Сексі-пэкси штучка! Обожнюю людей, які беруть себе і свою волю в кулак і працюють над собою, а не нарікають на генетику або я ж народила 3 дітей, я не можу бути Дюймовочкою. Мені особисто все одно, який у вас зріст і розмір ноги, мені набагато важливіше, що ви випромінюєте зсередини, і я йду на ваш світ", "Аллочка, у вас шикарна фігура! Ви мотиватор для матусь в питанні правильного догляду за своїм тілом", - писали з захопленням коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Раніше Алла Барановська повідомила, що на пару днів відлучилася з чоловіком відпочити на острів неподалік від Пхукета, а також зізналася, що вже сумує за своїм синочком Давидом і затишній віллою, яку пара зняла для відпочинку.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Більше 3-4 днів у цьому готелі не проживеш. Але на вихідні кайф! Але я вже сумую за нашим тайським селищем і Бусею", - зазначила дівчина.

До речі, Алла Барановська наочно показала і розповіла, як непросто їй далося схуднення після народження синочка.

Нагадаємо, що дружина Миколи Тищенко вразила стрункою і витонченою фігурою у відвертому купальнику.