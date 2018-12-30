"Все краще відразу": Каменських сколихнула мережу відвертим вбранням

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фанати співачки в захваті

Популярна українська співачка Настя Каменських сколихнула мережу відвертим вбранням, який приміряла на фінал пісенного конкурсу "Х-фактор". Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, опублікованому на відео видно, що Настя Каменських позує в блискучому і відвертій сукні. Доповнити образ вирішили елегантним кольє з сережками і оригінальною зачіскою.

Відео: Настя Каменських у відвертому вбранні (instagram.com/kamenskux)

Звернемо увагу, що вбрання виконавиці став причиною справжнього захоплення з боку її прихильників.

"Єгипетська цариця. Як завжди, чудова. Все краще відразу", - сказала користувач Дарья Васіна.

"Яка шикарна зачіска і плаття", - підкреслила юзер Христина Модилгиани.

"Ти схожа на Клеопатру. Я вгадала?", - поцікавилася користувач Галина Макарова.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настю Каменських вже висміяли за зайву міміку на святкових відео.

До цього Каменських з'явилася в незвичайному образі на фіналі шоу "Х-фактор". Співачка вибрала для вирішального вечора оздоблений золотом кафтан і незвичайні колоски, що імітують великі афрокосички.

Нещодавно ми писали про те, що мама Насті Каменських зізналася, що ніколи не шкодувала про те, що не почала сольну кар'єру.

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Відео: РБК-Україна