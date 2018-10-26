"Все скінчено": Віталій Козловський представив емоційну пісню про особисте

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Артист більше року не випускав цей трек, вважаючи його занадто особистим

Популярний український співак Віталій Козловський представив на суд шанувальників нову пісню з цікавою історією. Композицію під назвою "Все скінчено" артист не випускав більше року, оскільки вважав її надто особистою.

“Коли я записував цю пісню на студії, у мене стояв ком в горлі і тоді я зрозумів, що співати її не зможу. Дуже багато емоцій в ній, - ділиться Віталій. - В основі пісні - дуже сильна фраза, яка в свій час розділила мою особисту історію на "до" і "після". Тому я цю пісню записав і відклав. І лише зараз, через час, я нарешті відчув, що мене вже нічого не турбує, не болить - є тільки бажання пам'ятати хороше і радіти справжньому. А значить - настав час поділитися цією піснею з людьми".

Відео: Віталій Козловський "МІЖ НАМИ ВСЕ СКІНЧЕНО" (youtube.сомВиталий Козловський)

Назву треку співак також вважає важливою.

"Багатьом доводилося в житті чути або говорити ці слова. Я хочу, щоб кожен, хто зараз проживає порожнечу або відчай, зрозумів - це не кінець, не глухий кут, це просто прочитана сторінка, яку потрібно перевернути, щоб відкрити нову. Прийде час, коли ти вирішиш, що все скінчено. Це і буде початком!" - каже Козловський.

Артист працював над піснею на студії Iksiy Production. Почути її живе виконання шанувальники зможуть зовсім скоро - на сольному концерті Віталія Козловського в Bel Etage 17 листопада.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський, який нещодавно розлучився з Раміною, заінтригував шанувальників новим знімком, на якому він позує з молодою дівчиною. Відповідне фото опубліковано в Instagram. На фото Віталій позує з 18-річною учасницею конкурсу "Міс Київ-2018" Анастасією Субиной, з якої раніше співак знімався в кліпі.

Зазначимо, що 20 вересня Віталій Козловський презентував кліп до композиції "Літай". Режисером відео став Олександр Філатович. А героїнею кліпу - модель Анастасія Субина.

До речі, навесні Козловський виправдовувався і давав пояснення з приводу свого скандального концерту. 9 травня, поки в Україні відзначали День пам'яті, він виступив у Москві. Віталій заявив, що полетів в Росію зовсім не в День пам'яті, а в День перемоги, оскільки саме цей день є "великим святом в сім'ї".

Відео: РБК-Україна