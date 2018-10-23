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"Час, вік": Данилко розповів, що йому заважає створити сім'ю

Lite » Зірки 23.10.2018 - 22:48

Відео: YouTube / Vласть vs Vлащенко

Відомий український артист, співак і шоумен Андрій Данилко розповів, що йому заважало досі створити сім'ю. Про це він розповів в інтерв'ю в проекті "Vласть vs Vлащенко".

Артист наголосив, що він один не тому, що самотній, а тому, що йому не все одно, хто поруч з ним.

"Мені абсолютно все одно. Я питав, ось коли кажуть про сім'ю, ви можете мені пояснити, як це, коли ненавидячи один одного живуть разом заради дітей, або коли чоловік б'є дружину... він добрий чоловік, але коли вип'є... знаєте, всі ці поширені фрази", - зазначив Данилко.

"Я не розумію, навіщо жити удвох, якщо тебе дратує ця ситуація, яку я часто наводжу у приклад - коли ти випив, приходиш, і дружина починає тобі говорити - "знову нажрався... в холодильнику останні два яйця... забув про Віталіка, а йому треба сандалики купити". Ну навіщо мені ще й п'яному це слухати? Як це подіє? І ти одразу починаєш думати - де сокира?", - іронізує шоумен.

&quot;Час, вік&quot;: Данилко розповів, що йому заважає створити сім'ю&quot;Час, вік&quot;: Данилко розповів, що йому заважає створити сім'юСкрін: YouTube / Vласть vs Vлащенко

На питання, чи були люди, з якими Данилко готовий був зв'язати свою долю, артист відповів ствердно.

"Не те, що не склалося... Час, вік. Такі обставини, і просто так склалося", - розповів він.

Як повідомлялося раніше, Андрій Данилко вважає алкоголь своїм головним пороком.

Також ми писали про те, що Данилко зізнався журналістам, що хоче сім'ю і дітей, але для нього це непросто.

Нагадаємо, що український артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, зізнався, що його регулярно запрошують в РФ для виступів на закритих заходах.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: РБК-Україна

Новини України Андрій ДанилкосемьяВерка Сердючка
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