"Время и Стекло" висловилися про ревнощі, взаємну симпатію і відносиниз продюсерами

Фото: Час і Скло ((instagram.com/nadyadorofeeva)

Артисти озвучили справжню причину розпаду колективу

Гурт "Время и Стекло" днями шокував і засмутив прихильників заявою – на піку популярності дует припинив своє існування. Надя Дорофєєва та Олексій "Позитив" Завгородній сповнені нових ідей та оптимістично дивляться в майбутнє. Про те, чому колектив розпався чи був у артистів роман і як їх другі половинки ставилися до тісного спілкування виконавців, зірки розповіли в інтерв'ю Каті Осадчій в рамках програми "Світське життя".

"Ми просто виросли", - заявила Надя. "Якщо я і Надя художники, то за 10 років ми написали картину під назвою "Время и Стекло". Далі є картини, які ми теж хочемо написати", - зізнається Олексій.

Виконавці назвали розпад гурту "крутим кроком вперед" і запевняють, що попереду у них нові звершення.

Фото: Час і Скло ((instagram.com/nadyadorofeeva)

За 10 років імідж артистів радикально змінився. Надя і Позитив зізналися, що при перегляді архівних матеріалів, їм дуже смішно. Співачка зважилася на зізнання - вона не завжди була задоволена рішеннями продюсерів, але не наважувалася висловитися про це відкрито.

"Коли ми починали, наші продюсери теж ставали продюсерами, ми ставали тільки артистами. Наприклад, якщо мені щось не подобалося, я навіть не могла це сказати було важко сказати. Ось коли нам було по 20-22 роки – забагато макіяжу. Можливо, хотіли, щоб я виглядала трохи дорослішим. Але зараз ми всі зрозуміли, що не треба цього робити, треба цю молодість тягнути і кайфувати від неї", – зізналася співачка.

Фото: Час і Скло ((instagram.com/nadyadorofeeva)

Також Олексій розповів, що чи між ним і Надею була симпатія: "Це було до існування гурту, коли познайомилися, у нас була симпатія, яка нікуди не переросла".

Артист зізнався, що спочатку його дружина ревнувала до партнерки по дуету. "Це було до Наді і досить тривалий період часу. Але це можна зрозуміти, тому що ми почали проводити час один з одним, а не зі своїми другими половинками", - з розумінням поставився він до реакції дружини Ганни Завгородньої.

"Він свята людина. Я б хотіла навчитися його мудрості. Я б його придушили, якби він поводився так в кліпах!" - висловилася Надя про свого чоловіка Володимира Дантеса.

Відео: YouTube/Світське життя

Раніше Надя Дорофєєва показала стильний весняний спортивний лук і поділилася потужною мотивацією.