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"Час пролетів": Катя Осадча зворушливо привітала сина з 17-річчям

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.09.2019 - 19:34
"Час пролетів": Катя Осадча зворушливо привітала сина з 17-річчям
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Катя Осадча опублікувала зворушливу фотографію з сином семирічної давності

Катя Осадча, яка є беззмінною ведучою передачі "Світське життя" вирішила зворушливо привітати свого сина Іллю з днем народження. Хлопчикові виповнилося 17 років. Осадча опублікувала на своїй сторінці в Instagram спільний знімок з дитиною, на якому сину 10 років. Очевидно, сім'я влаштувала пікнік і на фотографії син дає Катерині покуштувати кавун. Осадча при цьому звабливо посміхається.

"Фото узгоджене іменинником) Цій світлині років 7 і з тої пори час пролетів дуже швидко. Сьогодні Іллі 17 і в це навіть важко віриться. Сину, будь цілеспрямованим і просто щасливим! Я себе в цьому віці дуже добре пам‘ятаю, я вже рік, як працювала в Парижі моделлю і сумувала за домом, я розуміла, чого хочу, але не все виходило. Ілля, нехай в твоєму житті все виходить легше, а труднощі долаються з легкістю! Люблю тебе to the moon and back!" - написала Осадча.

&quot;Час пролетів&quot;: Катя Осадча зворушливо привітала сина з 17-річчямФото: Катя Осадча з сином Іллею (instagram.com/kosadcha)

У коментарях користувачі вітають сина ведучої і бажають йому всього найкращого.

  • З днем народження сина! Дійсно дуже на Вас схожий. Нехай буде здоровий, всього іншого досягне) з такою мамою гарний приклад).
  • Я його ще маленьким пам'ять пам'ятаю, гуляв з ним на Трухановому.
  • Що?У Каті є ще один хлопчик? Вау! З Днем Народження!

&quot;Час пролетів&quot;: Катя Осадча зворушливо привітала сина з 17-річчям

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

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