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"Время пролетело": Катя Осадчая трогательно поздравила сына с 17-летием

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.09.2019 - 19:34
"Время пролетело": Катя Осадчая трогательно поздравила сына с 17-летием
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая опубликовала трогательную фотографию с сыном семилетней давности

Катя Осадчая, которая является бессменной ведущей передачи "Светская жизнь" решила трогательно поздравить своего сына Илью с днем рождения. Мальчику исполнилось 17 лет. Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок с ребенком, на которому ему 10 лет. Очевидно, семья устроила пикник и на фотографии сын дает Катерине отведать арбуз. Осадчая при этом обольстительно улыбается.

"Фото согласованное именинником. Этой фотографии лет 7 и с тех пор время пролетело очень быстро. Сегодня Илье 17 и в это даже трудно верится. Сын, будь целеустремленным и просто счастливым! Я себя в этом возрасте очень хорошо помню, я уже год, как работала в Париже моделью и скучала по дому, я понимала, чего хочу, но не все получалось. Илья, пусть в твоей жизни все получается легче, а трудности преодолеваются с легкостью! Люблю тебя to the moon and back!" - написала Осадчая.

&quot;Время пролетело&quot;: Катя Осадчая трогательно поздравила сына с 17-летиемФото: Катя Осадчая с сыном Ильей (instagram.com/kosadcha)

В комментариях пользователи поздравляют сына ведущей и желают ему всего самого хорошего.

  • З днем народження сина! Дійсно дуже на Вас схожий. Нехай буде здоровий, всього іншого досягне) з такою мамою приклад гарний).
  • Я його ще маленьким пам’ятаю, гуляв з ним на Трухановом.
  • Что?У Кати есть еще один мальчик? Вау! З Днем Народження!

&quot;Время пролетело&quot;: Катя Осадчая трогательно поздравила сына с 17-летием

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

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