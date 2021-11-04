Час над нею не владний: Тіна Кароль на унікальних фото 15-річної давності
Тіна Кароль - не тільки одна з найталановитіших, але і одна найбільш красивих жінок українського шоу-бізнесу.
Блондинка з миловидним обличчям і розкішною фігурою завоювала серця фанатів раз і назавжди.
Відтоді як Тіна Кароль вийшла на сцену "Нової хвилі", минуло 16 років. Але фанати впевнені: артистка за цей час змінилася тільки в кращу сторону. Не вірите? Переконайтеся самі, погортавши архівні фото зірки у матеріалі Lite нижче.
Тіна Кароль відома іміджем: за роки роботи артистка не змінювала кардинально колір волосся і зачіску.
А експерименти із гардеробом завжди в рамках її звичного стилю.
Для кліпів та виступів зірка може приміряти незвичайний лук, але завжди повертається до свого образу. І здається, за це її люблять фанати.
Пропонуємо порівняти фото зірки сьогодні та багато років тому.
Тіна Кароль 15 років тому (фото: vk.com/tinakarol)
Погодьтеся, що Тіна Кароль 15 років тому виглядала так же добре, як і сьогодні.
Хоча багато її фанатів стверджують: зараз співачка ще більш красива і стильна!
Тіна Кароль сьогодні (фото: vk.com/tinakarol)
Раніше ми писали, що Тіна Кароль розбурхала шанувальників новою пікантною фотосесією.