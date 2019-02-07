"Ворогові не побажаєш": Надія Мейхер розповіла про дебют в кіно

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка втілила в життя мрію свого дитинства

Популярна співачка і дизайнер, а тепер ще й актриса Надія Мейхер розповіла про свій кінодебют і роль, яку їй довелося зіграти в мелодрамі "Ніщо не трапляється двічі". Про це вона повідомила в Instagram.

Артистка наголосила, що завжди хотіла втілити на екрані не роль фатальної красуні, а зіграти життєвого персонажа з непростою долею і характером. І їй випала така можливість у серіалі режисера Оксани Байрак.

"Не знаю навіть з чого почати... Напевно, з того, що збулася ще одна мрія дитинства, це зніматися в кіно. І мрія зіграти не красуню, а зіграти в гру під назвою "життя", де, як і в житті ми різні. Особливо моя героїня Раїса. Такої долі навіть ворогові не побажаєш. Але ось побути "у шкірі" цього персонажа було неймовірно цікаво і пізнавально, повчально... А завдяки Оксані Байрак, її проникливості, силі волі, силі Духу, тонкої організації її душі, звичайно ж високому професіоналізму ви зможете побачити багатосерійний фільм "Ніщо не трапляється двічі", - зазначила зірка, опублікувавши фрагмент картини.

Підписники співачки стали вітати Надію з її першим вдалим досвідом в кіно, зазначивши, що акторські задатки помітили в ній давно, і з нетерпінням почали чекати прем'єри.

"Вітаю, Надія! Ви дуже різнопланова людина!", "Дуже хочеться подивитися цей фільм", "Дуже рада за вас, ви це дійсно заслужили. Я раніше, коли дивилася ваші кліпи, концерти, думала: вона так круто грає, вживаючись в свою роль, чому вона ще досі не актриса? І ось, нарешті, ура! Вітаю вас, Надія і бажаю вам зіграти багато-примного класних ролей", - залишали для Грановсской теплі відгуки коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

Раніше Надія Мейхар розповіла про своє бачення поняття "самореалізація" і життєвих уроках, які взяла на шляху до досягнень.

До речі, Надія Мейхер показала своє дитяче фото та розповіла цікаву історію з юності.

Нагадаємо, що Надія Мейхер захопила мережа спекотною фосессвєю в купальнику, показавши пишні форми.