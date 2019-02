Війна закінчена: Леді Гага і Мадонна продемонстрували теплі почуття

Зірки помирилися після восьми років ворожнечі

Леди Гага переживает не самые легкие времена в личной жизни. Так, недавно стало известно, что она разорвала помолвку с женихом – своим агентом Кристианом Карино, с которым встречалась больше двух лет. Но зато с карьерой у нее все отлично. Фильм Брэдли Купера "Звезда родилась" стал одним из самых успешных проектов года, а Гага за участие в нем номинировалась сразу на две номинации: "Лучшая актриса" и "Лучшая песня к фильму". И получила статуэтку за свой саундтрек Shallow.

На церемонию награждения она пришла в роскошном черном платье Alexander McQueen с длинным шлейфом и необычной формы корсетом. Волосы звезды были уложены в элегантную высокую прическу, а на шее красовалось колье с желтым бриллиантом от Tiffany – настоящей реликвией дома, который украшал собой только двух знаменитостей до Леди Гаги: светскую даму миссис Мэри Уайтхаус, а также легендарную Одри Хепберн.

Леди Гага на красной дорожке Оскар 2019 (фото: instagram.com/ladygaga)

Гага явно была триумфатором вечера, так что не обошлось без шквала эмоций. Получая награду, Гага буквально разрыдалась. Возможно, волна счастья за полученную награду и заставила ее пойти на еще один благородный шаг. Леди Гага наконец помирилась с еще одной королевой поп-сцены Мадонной, с которой давно ведет скандальную полемику. Так, еще в 2011 году Мадонна заявила, что песня Гаги "Born This Way" очень напоминает ее хит 1989 года – "Express Yourself". Еще один касался цитаты из фильма "Звезда родилась", которуя якобы Гага опять заимствовала у Мадонны. Казалось, конфликтам не будет конца.

Мадонна и Леди Гага (фото: instagram.com/madonna)

Но, похоже, война кончена. Певицы встретились на вечеринке Vanity Fair, где Мадонна тепло поздравила Гагу, и закрепили перемирие совместным фото на кровати, которое уже облетело всю сеть.

"Не связывайтесь с итальянскими девушками", – шутливо подписала фото Мадонна.

К слову, наряд Мадонны также вызвал немалый резонанс в сети. Платье, напоминающее сари, массивные многослойные украшения в индийском стиле и волосы, заплетенные в мелкие косы: образ Мадонны вызвал недоумение и восторги. Но тем не менее, выделиться ей как всегда удалось.

Мадонна на вечеринке Оскар 2019 (фото: instagram.com/madonna)

Отметим, что на вечеринке Vanity Fair в честь завершения церемонии Оскар 2019 особенно выделились две дивы.

Дженнифер Лопес блеснул супер элегантным, роскошным и стильным платьем от Zuhair Murad. Образ поп-исполнительницы напомнил красивую бабочку.

А вот модель Кендалл Дженнер "взяла" внимание публике провокацией. Девушка появилась перед камерами в "голом" платье.