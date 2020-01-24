Східна красуня: Катя Осадча в сукні за 2300 євро полонила розкішною фігурою

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Від розкішного образу телеведучої не можливо відірвати погляд

Телеведуча популярної української передачі про зірок шоу-бізнесу Катя Осадча не так давно розкрила у своєму Instagram інтригу про те, з чого почнеться новий сезон "Світського життя" і показала перші кадри зі знімального майданчика. Образ в східному стилі вразив уяву шанувальників, які зазначили, що стилісти не дарма привнесли українські нотки в наряд знаменитості, від чого лук тільки виграв.

Катя Осадча вирішила не зупинятися і нещодавно порадувала ще одним незабутнім нарядом зі зйомок. На цей раз вона вибрала сукню з королівського червоного оксамиту, прикрашеного блискучими стразами.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

На фото ведуча зображена на тлі інтер'єру в східному стилі, кокетливо позуючи на камеру, вона продемонструвала глибокий розріз на платті, який оголив її ногу. В додаток до сукні Катя вибрала блискучі сережки і два масивні кільця, її голову прикрасив обідок зі стразами.

"Робочий марафон так швидко почався, що про відпустку нагадують лише залишки засмаги. Але попереду багато цікавого і скоро прем'єра нового сезону "Світського життя", - поділилася Осадча з підписниками її Instagram-сторінки.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Варто відзначити, що бренд сукні, який Катя вказала на своїй сторінці відомий по всьому світу, і відрізняється досить високими цінами. Так, наприклад, плаття, яке продемонструвала ведуча, виробники оцінили в 2360 євро.

Фото: (maisonangelann.com)

Шанувальники високо оцінили такий розкішний образ і обсипали компліментами свою улюбленицю:

Яка ти розкішна!

Дуже вам пасує ця сукня

Ви така красуня. Витончена і розкішна

Яка ж ви красуня!! Причому, чим старше, тим краще!

Шикарна

Султана

Дуже пасує цей колір!!!

Супер

Зірка намбер 1

Ох, ці ноги)))

Ох, і Катруся

Дуже гарне плаття

Осадча,Нікітюк,Полякова, ми вже вивчили всі ваші анатомічні особливості

загар і королівський червоний оксамит! Розкішно!!!

Східна КРАСУНЯ !!!

Дуже гарно виглядаєте і сукня просто

Яка красуня, Катя ви шикарна

Варто відзначити, що не тільки з дорогими нарядами експериментує ведуча. Нещодавно вона вразила кардинальною зміною іміджу, чим здивувала своїх шанувальників.