"Спогади про кохання": чоловік Лорак вперше прокоментував розлучення

Ані Лорак з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/anilorak)

Мурат Налчаджиоглу рефлексує з приводу розлучення і переглядає архівні відео

Скандально відомий бізнесмен Мурат, який цієї весни зрадив свою дружину Ані Лорак, нещодавно опублікував спільне відео з дочкою. Нещодавно українська співачка і турагент подали заяву на розлучення, і, по всій видимості, Мурат сумує за родиною. Архівне відео зі зворушливим підписом чоловік Лорак опублікував у своєму профілі в Instagram.

Мурат натякнув на те, що йому важко дається розрив з артисткою.

"Сонік і Чебурашка. Мої нескінченні спогади про кохання", – написав Налчаджіоглу у підписі до відео.

Скріншот (instagram.com/muratnalca)

Відео: (instagram.com/muratnalca)

Нагадаємо, що у справі про розлучення відомої української співачки Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу відбулися раптові зміни. Після засідання суду 24 грудня, на якому були присутні тільки юристи, з реєстру зникла заява про розлучення пари. Юрист, який волів залишатися інкогніто, вважає, що пара могла передумати і відкликати заяву про розлучення, щоб знову налагодити відносини.

А також ми писали про те, що чоловік Ані Лорак зворушив раптовим душевним визнанням.

Напередодні католицького Різдва Ані Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram милий спільним знімок з донькою. Артистка і дівчинка одягнені в розкішні святкові сукні і позують в обнімку. У "сторіз" співачка поділилася ще одним кадром, на якому витончено тримає дочку за руку.

Відео: РБК-Україна