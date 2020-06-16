Увірватися в літо: вагітна Джамала показала, як релаксує у басейні

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Щаслива співачка ласує фруктами прямо у воді

Джамала перебуває на останніх термінах вагітності і вони з чоловіком Бекіром активно готуються до поповнення в сім'ї - влаштували ремонт в дитячій, а також намагаються підготувати дворічного сина Еміра до появи нового малюка. При цьому співачка не збавляє обертів, влаштовує ефектні фотосети і виходить на прогулянки. А з приходом літа вирішила відпочити по повній і вирушила порелаксувати до басейну.

У своєму Instagram зірка поділилася яскравими фото, на яких відображена в басейні. Джамала позує у воді біля бортика в чорному купальнику і сонцезахисних окулярах. В руці у неї келих з напоєм, а поруч на великій тарілці викладені фрукти і ягоди.

"Нудні", але такі милі серцю літні фоточки", - прокоментувала артистка.

Раніше вона також відвідала кав'ярню свого чоловіка, де зробила кілька ніжних знімків. Для прогулянки Джамала вибрала стильне плаття міді з принтом "під жирафа" і доповнила образ джинсовим плащем і білими черевиками.

На одному з кадрів вона позувала в профіль, демонструючи свій чималий животик у всій красі.

Джамала зачарувала яскравими літніми знімками (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Хочеться увірватися в це літо по повній! Але все ж давайте будемо берегти один одного. Дбати! Маски в закритому приміщенні, дистанція... Ну, ви всі вже в курсі. Доброго нам тижня тільки з позитивними новинами!" - поділилася співачка.

Шанувальники радіють за Джамалу і активно коментують її ніжні та яскраві фото.

Смачного

Обожнюю такі «нудні» фотографії

Дуже круті фото, чекаємо ще

Яскраві і круті фото

Які яскраві фотки, ааааа. Прям диво, таким і має бути літо

Ну просто краса у своєму власному соку

Яка Ви сонячна і прекрасна

Світить сонечко Джа

Нехай все буде добре

Обожнюю ваші вагітні фото, це таааак красивооооо!! Вам теж гарною тижні

Скріншот коментарів

Раніше вагітна Джамала влаштувала чуттєвий фотосет у ванній, позуючи в ажурному боді.

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Автор: Марина Настевіч