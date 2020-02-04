"Водиться за мною грішок": Катерина Кухар зізналася у слабкостях і поділилася життєвими кредо

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина розповіла про свою мудру життєву філософію

Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов знаходяться на великих гастролях у Франції. Тут прима-балерина зустріла і свій 38-й день народження, який святкувала 18 січня. Вона розповіла, що вже десять років поспіль святкує знаменну дату у Франції, і кожен раз чоловік дивує її приємними сюрпризами. Тепер же прима-балерина вирішила поговорити з шанувальниками по душам і відповісти в Instastories на їх питання.

Так, Катерина зізнається, що іноді дозволяє собі "заборонку" : картоплю фрі, смажені або булочку на ніч. До речі, серце красуні її майбутній чоловік Олександр Стоянов завоював саме завдяки солодощам, якими "спокусив" чарівну колегу.

Також вона зізналася у ще одній слабкості – суддя Танців з зірками не дуже пунктуальна і може запізнитися на ділову зустріч.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Водиться за мною такий грішок... Я регулярно спізнююся, як справжня жінка, але намагаюся робити це в рамках дипломатичних запізнень", - уточнює Еккатерина.

А ось на сцену вона завжди виходить вчасно:"На сцену я ніколи не спізнювалася. Це самий страшний сон для балерини. Колись на гастролях у нас затримали авіарейс і було таке, що ми забігли в театр за півгодини до початку вистави. Це був шалений стрес..."

До речі, Катерині доводилося стикатися в житті з нечесною конкуренцією. Крім того, її навіть відвідували думки кинути балет – в її житті були ситуації, коли опускалися руки.

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Таких ситуацій було багато в моєму житті. Мені ніколи не давалося легко те, чого мені найбільше хотілося... Але я завжди знаходила в собі життєві сили підводитися і йти далі!" - ділиться Кухар.

Вона також не заздрить колегам, а намагається навчається у кращих. "Слава Богу, я позбавлена цього почуття! Кожна людина, яку я зустрічала протягом життя, в чомусь перевершує мене. Я готова і рада цьому вчитися", - говорить прима-балерина.

"Колись, ще в дитинстві, одна важлива для мене людина сказала: "Маленькі жінки створені для любові, а великі – для роботи". Більш того, маленьких жінок завжди носять на руках і робить неймовірно складні підтримки..." - відповіла Катерина на питання про свій невисокий зріст.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На сцені з Кухар траплялися і казуси: "На одній з вистав "Лісова пісня", коли я рятувала Лукаша з болота, на нас звалилася дерево на сцені».

Прима-балерина відноситься до життя і творчості філософськи. "Думаю, творчість, як і життя - і це своєрідний шлях. У ньому не може бути поразок. Потрібно дивитися на це по-іншому, як на "школу", яку ти проходиш. Людина не робот, їй властиві помилки, але їх важливо правильно трактувати і робити висновки!" - переконана вона.

Раніше Катерина Кухар зізналася, що сприяло вихованню її характеру і любові до перфекціонізму.