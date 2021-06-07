Зовнішність не вирішує: переможниця "Холостяка 11" розповіла про свої комплекси

Переможниця 11 сезону проекту "Холостяк" Анна Богдан, яка зараз вже живе разом з головним героєм шоу Михайлом Заливако, відверто розповіла про свої комплекси. Дівчина показала струнку фігуру в облягаючому платті і зарядила дівчат мотивацією.

Анна позувала в чорній сукні-міді з пікантним розрізом збоку і босоніжках на шпильці. Волосся вона зібрала в красивий хвіст і зробила ефектний макіяж. А ракурс кадру дозволяє оцінити довгі стрункі ноги дівчини.

Анна Богдан зізналася, що комплексувала через високий зріст (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Обраниця Холостяка відверто розповіла, який у неї був комплекс і як вона змогла його позбутися.

"Вчора в сторіс я написала про те, що у мене був комплекс з приводу зросту... і отримала дуже багато повідомлень з питанням " Як я від нього позбулася?" Позбулася свого комплексу я дуже просто - знайшла в ньому плюс! Я почала працювати в модельному агенстві, де мій зріст був перевагою!"- поділилася Богдан.

Вона також закликала дівчат любити себе в будь-якому вигляді і не звертати увагу на думку інших.

⠀

"Але зараз, я хочу зачепити більш глобальний момент: любіть себе завжди!

Любіть своє тіло - адже саме ви його таким вибрали!

Любіть свою зовнішність - адже вона унікальна і більше такої немає!

Любіть свої веснянки - адже це так мило.

Любіть свої кучеряшки - адже дівчатка з прямим волоссям повинні спати цілу ніч в бігудях, щоб досягти такого ефекту!

Любіть своє пряме волосся - адже кучерявим дівчатам потрібно мінімум годину випрямляти свої кучері!

Любіть свій носик, широкі бровки, очі, пухкі щічки або гострі вилиці.

Полюбіть в собі все! І ви побачите, як зміниться світ навколо вас!"- порадила Анна.

Анна Богдан щаслива у відносинах з "Холостяком" Михайлом Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Зірка "Холостяка" впевнена, що зовнішність - далеко не головне.

"Низькі дівчата - ви дико милі. Високі дівчата - впевнена, ваші ніжки чудові і приваблюють дуже багато поглядів. Кожна з вас унікальна і неповторна. І мені здається, давно вже всі зрозуміли, що зовнішність нічого не вирішує! Не можна полюбити ідеально красиву людину, якщо внутрішньо вона сповнена негативу до себе і навколишнього світу", - зарядила мотивацією Богдан, яка зараз працює турагентом.

До слова, Анна - колишня дружина екс-керівника офісу президента України Андрія Богдана.