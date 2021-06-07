Зовнішність не вирішує: переможниця "Холостяка 11" розповіла про свої комплекси
Переможниця 11 сезону проекту "Холостяк" Анна Богдан, яка зараз вже живе разом з головним героєм шоу Михайлом Заливако, відверто розповіла про свої комплекси. Дівчина показала струнку фігуру в облягаючому платті і зарядила дівчат мотивацією.
Ефектним чорно-білим знімком колишня модель поділилася у себе в Instagram.
Анна позувала в чорній сукні-міді з пікантним розрізом збоку і босоніжках на шпильці. Волосся вона зібрала в красивий хвіст і зробила ефектний макіяж. А ракурс кадру дозволяє оцінити довгі стрункі ноги дівчини.
Анна Богдан зізналася, що комплексувала через високий зріст (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Обраниця Холостяка відверто розповіла, який у неї був комплекс і як вона змогла його позбутися.
"Вчора в сторіс я написала про те, що у мене був комплекс з приводу зросту... і отримала дуже багато повідомлень з питанням " Як я від нього позбулася?" Позбулася свого комплексу я дуже просто - знайшла в ньому плюс! Я почала працювати в модельному агенстві, де мій зріст був перевагою!"- поділилася Богдан.
Вона також закликала дівчат любити себе в будь-якому вигляді і не звертати увагу на думку інших.
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"Але зараз, я хочу зачепити більш глобальний момент: любіть себе завжди!
Любіть своє тіло - адже саме ви його таким вибрали!
Любіть свою зовнішність - адже вона унікальна і більше такої немає!
Любіть свої веснянки - адже це так мило.
Любіть свої кучеряшки - адже дівчатка з прямим волоссям повинні спати цілу ніч в бігудях, щоб досягти такого ефекту!
Любіть своє пряме волосся - адже кучерявим дівчатам потрібно мінімум годину випрямляти свої кучері!
Любіть свій носик, широкі бровки, очі, пухкі щічки або гострі вилиці.
Полюбіть в собі все! І ви побачите, як зміниться світ навколо вас!"- порадила Анна.
Анна Богдан щаслива у відносинах з "Холостяком" Михайлом Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Зірка "Холостяка" впевнена, що зовнішність - далеко не головне.
"Низькі дівчата - ви дико милі. Високі дівчата - впевнена, ваші ніжки чудові і приваблюють дуже багато поглядів. Кожна з вас унікальна і неповторна. І мені здається, давно вже всі зрозуміли, що зовнішність нічого не вирішує! Не можна полюбити ідеально красиву людину, якщо внутрішньо вона сповнена негативу до себе і навколишнього світу", - зарядила мотивацією Богдан, яка зараз працює турагентом.
До слова, Анна - колишня дружина екс-керівника офісу президента України Андрія Богдана.
Нагадаємо, раніше "Холостяк" Михайло Заливако розбурхав мережу постільним фото з Анною Богдан. Знімок викликав неоднозначну реакцію у шанувальників.