"Разом ви - сила": Слава Камінська розчулила мережу сімейним пляжним фото

Співачка зачарувала мережу фотосесією із чоловіком і дітьми на пляжі в ОАЕ

Украинская певица и участница группы "НеАнгелы" отправилась отдыхать с мужем и детьми в Эмираты. Она с удовольствием делится в Instagram фото семейного отпуска, который оказался весьма насыщенным.

Артистка опубликовала серию пляжным фото, на которых запечатлена с мужем. Пластическим хирургом Эдгаром Каминским, сыном Леонардом и дочкой Лаурой. Сама певица позирует в оригинальном купальнике, подчеркнувшем ее стройную точеную фигуру.

На одном из кадров Эдгар держит на руках сына, на другом Слава запечатлена с детьми, а на третьем фото певица с мужем держат на руках Леонарда. "Лаура где-то бегает", - пояснила звезда.

Слава Каминская с мужем и сыном (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники пришли в полный восторг от семейной идиллии и одарили звезду и ее самых родных и близких массой комплиментов.

Слава Каминская с сыном и дочкой (фото: instagram.com/babaslavka)

"На вас смотреть - радость", "Вы прекрасны, счастья вам", "Красивая семья!", "Чудесное фото", "Очень классная семья, горжусь вами", "Суперская пара", "Гаромния и любовь. Ваши фото заряжают. Не налюбоваться вами", "Вместе вы - сила", - писали восхищенные комменаторы.

Эдгар Каминский и сыном (фото: instagram.com/babaslavka)

В то время, как Слава Каминская отдыхает в ОАЭ, "вторая половинка" дуэта "НеАгелы", Виктория Смеюха полетела на Бали. Она с удовольствием наслаждается единением с природой и делится вдохновляющими фото.

Ранее Слава Каминская умилила сеть фотоподборкой стильных family look'ов. На снимках певица с детьми позирует в идентичных спортивных костюмах.