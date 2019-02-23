"Разом ви - сила": Слава Камінська розчулила мережу сімейним пляжним фото

Слава Камінська з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка зачарувала мережу фотосесією із чоловіком і дітьми на пляжі в ОАЕ

Українська співачка і учасниця групи "НеАнгели" вирушила відпочивати з чоловіком і дітьми в Емірати. Вона із задоволенням ділиться в Instagram фото сімейної відпустки, яка виявилася дуже насиченою.

Артистка опублікувала серію пляжним фото, на яких зображена з чоловіком. Пластичним хірургом Едгаром Камінським, сином Леонардом і дочкою Лаурою. Сама співачка позує в оригінальному купальнику, що підкреслує її струнку фігуру.

На одному з кадрів Едгар тримає на руках сина, на іншому Слава зображена з дітьми, а на третьому фото співачка з чоловіком тримають на руках Леонарда. "Лаура десь бігає", - пояснила зірка.

Слава Камінська з чоловіком і сином (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники прийшли в повний захват від сімейної ідилії й обдарували зірку і її самих рідних і близьких масою компліментів.

Слава Камінська з сином та донькою (фото: instagram.com/babaslavka)

"На вас дивитися - радість", "Ви прекрасні, щастя вам", "Гарна родина!", "Чудове фото", "Дуже класна сім'я, пишаюся вами", "Суперская пара", "Гаромния і любов. Ваші фото заряджають. Не намилуватися вами", "Разом ви - сила", - писали захоплені комменатори.

Едгар Камінський і сином (фото: instagram.com/babaslavka)

В той час, як Слава Камінська відпочиває в ОАЕ, "друга половинка" дуету "НеАгелы", Вікторія Смеюха полетіла на Балі. Вона з задоволенням насолоджується єднанням з природою і ділиться надихаючими фото.

Раніше Слава Камінська розчулила мережу фотопідборкою стильних family look'ів. На знімках співачка з дітьми позує в однакових спортивних костюмах.