Разом підемо за Греммі: Каменських звернулася до українців

Фото: Настя Каменських (прес-служба)

Настя Каменських запрошує працювати в її компанії Nice2CU

Настя Каменських, яка раніше поділилася зі своїми шанувальниками "горячимим" пікантними фото, оголосила про пошук співробітників у власну компанію Nice2CU. Популярна співачка на своїй сторінці в Instagram опублікувала пост із роз'ясненнями та вказала амбітну мету.

Зірка зазначила, що разом з командою хоче знайти підходящого фахівців з досвідом роботи, з яким "будемо разом йти за Греммі".

Щоб відповідати вимогам Насті, здобувач повинен бути хорошим профі, талановитим, сміливим, амбітним, старанним і навіть перфекціоністом.

Артистка додала, що перелік вакансій та вимог до кандидатів, а також електронна пошта для відправки резюме - все на її офіційному сайті nkofficial.com.

Фото: instagram.com/kamenskux

У коментарях до повідомлення підписники Каменських бурхливо відгукнулися на оголошення, причому деякі навіть в іронічній формі:

"А для звичайних смертних немає вакансій?"

"А що мені робити якщо я хочу попасти але у мене немає досвіду роботи і мені всього 18 років?"

"10-річна дівчинка така як я підійде?"

"Настька, я звичайно все розумію, але давайте розберемо по пунктах! Ось наприклад якщо взяти перший - вам що, шахіст потрібен ? Або другий - та не дай бог! Або третій - я вночі можу і на х*й послати, хоча ні, тоді ви прийдете";

"Заради Бога Настя! Візьми мене у підтанцьовку? На худий кінець у підспівування на БЕК вокал? Буду слухатися";

"А я вже подумав у президенти";

"Можу копати"...

Скрін коментарів: instagram.com/kamenskux

Як повідомлялося раніше, нещодавно шанувальники нещадно розкритикували Настю Каменських за провокаційне селфі.

Також ми писали про те, що Настя Каменських знялася в трендовому яскравому рожевому костюмі з міні-спідницею під металік, що нагадує образи з 80-х.

Нагадаємо, раніше Каменських з'явилася перед шанувальниками без косметики та у толстовці з екстравагантним принтом.

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Відео: РБК-Україна