Разом підемо за Греммі: Каменських звернулася до українців

Настя Каменських запрошує працювати в її компанії Nice2CU
Настя Каменських, яка раніше поділилася зі своїми шанувальниками "горячимим" пікантними фото, оголосила про пошук співробітників у власну компанію Nice2CU. Популярна співачка на своїй сторінці в Instagram опублікувала пост із роз'ясненнями та вказала амбітну мету.
Зірка зазначила, що разом з командою хоче знайти підходящого фахівців з досвідом роботи, з яким "будемо разом йти за Греммі".
Щоб відповідати вимогам Насті, здобувач повинен бути хорошим профі, талановитим, сміливим, амбітним, старанним і навіть перфекціоністом.
Артистка додала, що перелік вакансій та вимог до кандидатів, а також електронна пошта для відправки резюме - все на її офіційному сайті nkofficial.com.
Фото: instagram.com/kamenskux
У коментарях до повідомлення підписники Каменських бурхливо відгукнулися на оголошення, причому деякі навіть в іронічній формі:
"А для звичайних смертних немає вакансій?"
"А що мені робити якщо я хочу попасти але у мене немає досвіду роботи і мені всього 18 років?"
"10-річна дівчинка така як я підійде?"
"Настька, я звичайно все розумію, але давайте розберемо по пунктах! Ось наприклад якщо взяти перший - вам що, шахіст потрібен ? Або другий - та не дай бог! Або третій - я вночі можу і на х*й послати, хоча ні, тоді ви прийдете";
"Заради Бога Настя! Візьми мене у підтанцьовку? На худий кінець у підспівування на БЕК вокал? Буду слухатися";
"А я вже подумав у президенти";
"Можу копати"...
Скрін коментарів: instagram.com/kamenskux
Як повідомлялося раніше, нещодавно шанувальники нещадно розкритикували Настю Каменських за провокаційне селфі.
Також ми писали про те, що Настя Каменських знялася в трендовому яскравому рожевому костюмі з міні-спідницею під металік, що нагадує образи з 80-х.
Нагадаємо, раніше Каменських з'явилася перед шанувальниками без косметики та у толстовці з екстравагантним принтом.
Відео: РБК-Україна