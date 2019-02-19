"Закохуюся": Джамала в оригінальному образі розповіла про дивовижне відкриття

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка розповіла про свою подорож до Варшави

Відома співачка і суддя Нацвідбору на "Євробачення 2019" Джамала вирішила поділитися з шанувальниками приємним відкриттям – професія допомогла їй не тільки багато подорожувати, але і краще впізнавати людей. Про це вона написала на сторінці в Instagram.

Зірка постала перед камерою в оригінальному вбранні від українських дизайнерів. Для фото вона вибрала зелені укроченные брюки із завищеною талією від бренду Litkovskaya і ніжно-рожеву блузку-водолзаку від A. M. G.

"Чим більше подорожую і знайомлюся з різними культурами, людьми різних національностей, тим більше я закохуюся в цей світ. Ми всі живемо поруч, але ми всі такі різні! Це дивно! У цьому ще один бонус моєї професії я зустрічаю багато творчих, талановитих людей зі всього світу. Третій день у Варшаві, все прекрасно", - написала артистка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники оцінили образ зірки і обдарували її компліментами, зазначивши бездоганний смак у виборі одягу.

"Виглядаєш-супер!", "Яка ви стильна і красива, просто очей не відвести", "Талановита, стильна, просто красуня!", "Красиво", "Розкішна bella donna", - відзначали фоловери.

Нагадаємо, що Джамала підкорила підписників ніжним образом в стильному вбранні.

До слова, Дамала поділилася своєю думкою про фіналістів Нацвідбору на "Євробачення 2019".

Раніше Джамала показала в мережі ексклюзивні кадри за-за лаштунків зйомок Нацвідбору на "Євробачення 2019".