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Закохані і щасливі: Тіна Кунаки і Венсан Кассель насолоджуються спільним відпочинком

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.12.2019 - 20:20
Закохані і щасливі: Тіна Кунаки і Венсан Кассель насолоджуються спільним відпочинком
Тіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

Зірки відпочивають в Бразилії

Тіна Кунакі і Венсан Кассель продовжують демонструвати, що їх почуття – справжні. Не так давно Тіна розповіла шанувальникам у своєму мікроблозі, що вирушила на відпочинок до Бразилії. Дівчина встигла показати кілька життєрадісних фото на березі океану, але так і не сказала, з ким же полетіла. І ось секрет розкритий - казковими пляжами вона насолоджується разом зі своїм коханим чоловіком.

Закохані і щасливі: Тіна Кунаки і Венсан Кассель насолоджуються спільним відпочинкомЗакохані і щасливі: Тіна Кунаки і Венсан Кассель насолоджуються спільним відпочинкомТіна і Венсан (фото: instagram.com/tinakunakey)

Кілька годин тому Тіна зробила пару фото і відео в своїх сторіз. У ролику, зробленому рік тому, вона кружляє на тлі моря ще вагітна. А потім Кунакі запостила зворушливий кадр, де обіймається зі своїм чоловіком. Він сидить на піску, а вона – на колінах перед ним. Одягнена Тіна в злитий купальник з незвичайним декором на грудях, а також косинці. Виглядає молода мама спокусливо і стильно. Втім, як завжди. А Венсан – по вуха закоханим у свою прекрасну дружину.

Закохані і щасливі: Тіна Кунаки і Венсан Кассель насолоджуються спільним відпочинкомТіна і Венсан обожнюють одне одного (фото: instagram.com/tinakunakey)

Нагадаємо, Тіна і Венсан одружилися в серпні 2018-го року, а до цього ще 2 роки були у відносинах. У квітні минулого року в подружжя народилася дочка Амазоні. Дівчинку пара так і не показала. Виняток становлять рідкісні кадри, зроблені папараці. Приміром, під час Каннського кінофестивалю закохане подружжя застали за прогулянкою з коляскою.

Закохані і щасливі: Тіна Кунаки і Венсан Кассель насолоджуються спільним відпочинкомТіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Численні шанувальники пари весь час просять Тіну показати, як виглядає Амазоні, і згоряють від цікавості, на кого схожа дівчинка. Але поки що, мабуть, зірки не мають наміру нікого пускати на свою територію.

До речі, нещодавно Тіна і Венса зізналися в любові один одному з допомогою кумедних кадрів. Обоє опублікували у своїх мікроблогах фото коханої половинки, написавши коротко: «Ти моє життя».

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Новини України Тина КунакиВенсан Кассель
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