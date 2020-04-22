Закоханий у хлопчика: Влад Топалов спантеличив подробицями про себе

Влад Топалов (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак запропонував фанам перевірити, наскільки добре вони його знають

Влад Топалов разом з Регіною Тодоренко і сином Михайлом (або як його називають домашні – Майкл) недавно переїхали в заміський будинок і тепер насолоджуються свіжим повітрям, природою, спілкуванням один з одним. Карантин пішов на користь зірковій сім'ї – ведуча почала готувати і радувати чоловіка кулінарними шедеврами, тепер пара частіше бачить один одного і обожнює настільні ігри, а також не спускає з рук малюка. На спілкування з шанувальниками вони теж не шкодують часу. Так, Влад вирішив перевірити фанів на уважність, і запропонував їм топ-10 фактів про себе, два з яких були неправдивими.

Влад показав фото в розкішному кріслі. Він позує в білосніжній сорочці з підкоченими рукавами і класичної жилетці, а в руках тримає краватку-метелик.

Влад Топалов (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Отже. Для тих, хто зовсім не знає, хто я і з чим мене їдять, ось пара фактів про мене. 2 з них - помилкові. Вгадайте, які!

1)Мене звуть Влад

2)Мені 36 років



3)Я на сцені 30 років



4)Мій улюблений інструмент - флейта



5)Мої улюблені письменники В. Ільф і Є. Петров



6)Мій кумир - М. М.Жванецький



7)Я - гітарист і співак



8) Мій улюблений артист Джон Мейер



9)Я навчався в Англії, тому практично не знаю російську музику



10)Я закоханий у хлопчика – Майкла", - написав співак.

Шанувальники артиста почали пропонувати свої варіанти, а також залишати компліменти. Вони відразу здогадалися, що в одному із пунктів йдеться про любов до сина, якого співак просто обожнює.

Ну в хлопчика Майкла, я думаю, закохані всі

Ви красивий, а голос приголомшливий

Люблю вас, ви ідеальний! А голос взагалі зводить з розуму

Крута фотографія

Який же ви класний

Скріншот коментарів

Раніше Влад Топалов показала "прогулянку джентльменів" разом з маленьким синочком.